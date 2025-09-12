Кажется, что разработчиков Battlefield 6 впервые поймали на лжи. По крайней мере, так считает немало геймеров, после недавнего слива скина из будущей игры, сообщает 24 Канал.

Немножко приврали?

Новый этап закрытого бета-тестирования игры вызвал очередной слив порции скинов. Один из них вызвал существенное беспокойство и дискуссии среди геймеров.

Дело в том, что накануне разработчики Battlefield 6 неоднократно отмечали различия собственной стратегии касательно косметических предметов от оппонентов из Call of Duty. В частности, они обещали, что никаких "мультяшных" или слишком цветастых камуфляжей для солдат в их игре не будет.

И вот на портале Reddit появилось изображение уже упомянутого скина, который имеет черный дизайн с вкраплениями яркого лаймово-зеленого цвета, в частности на шлеме и маске.

Хотя это не совсем то же, что появление Питера Гриффина в Fortnite, нашлись геймеры обеспокоенные тем, что подобный образ может создать прецедент для будущих "творений" разработчиков.

Даже если вы не считаете, что это выглядит слишком ярко или преувеличенно, сообществу нужно противостоять таким скинам,

– считает автор поста под ником SpiritualBacon.

Публикация получила более 4 тысяч лайков, но не все игроки ответили согласием на такое мнение. Некоторые считают, что рано бить тревогу, а слитый скин все еще выглядит достаточно серьезным для Battlefield 6.

Что известно о Battlefield 6?