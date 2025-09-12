Здається, що розробників Battlefield 6 вперше впіймали на брехні. Принаймні, так вважає чимало геймерів, після недавнього зливу скіна з майбутньої гри, повідомляє 24 Канал.

Трішки прибрехали?

Новий етап закритого бета-тестування гри спричинив черговий злив порції скінів. Один з них викликав суттєве занепокоєння та дискусії серед геймерів.

Річ у тому, що напередодні розробники Battlefield 6 неодноразово наголошували на відмінності власної стратегії щодо косметичних предметів від опонентів з Call of Duty. Зокрема, вони обіцяли, що ніяких "мультяшних" чи надто кольорових камуфляжів для солдатів у їхній грі не буде.

Аж ось на порталі Reddit з'явилося зображення вже згаданого скіна, який має чорний дизайн з вкрапленнями яскравого лаймово-зеленого кольору, зокрема на шоломі та масці.

Хоча це не зовсім те саме, що поява Пітера Гріффіна у Fortnite, знайшлися геймери стурбовані тим, що подібний образ може створити прецедент для майбутніх "творінь" розробників.

Навіть якщо ви не вважаєте, що це виглядає надто яскраво чи перебільшено, спільноті потрібно протистояти таким скінам,

– вважає автор допису під ніком SpiritualBacon.

Публікація отримала понад 4 тисячі вподобань, але не всі гравці відповіли згодою на таку думку. Деякі вважають, що рано бити на сполох, а злитий скін все ще виглядає достатньо серйозним для Battlefield 6.

Що відомо про Battlefield 6?