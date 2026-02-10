Создатель Split Fiction анонсировал следующую игру – фанаты разгадали ее главную особенность
- Разработчик Hazelight Studios намекнул на будущую игру, которая может иметь кооперативный режим для трех игроков.
- Фото с тремя актерами в студии "motion capture" стало подсказкой для фанатов относительно особенностей нового проекта.
Разработчик It Takes Two и Split Fiction показал фото из закулисья создания нового проекта Hazelight. Геймеры уверены, что на снимке есть подсказка о главной особенности следующей игры.
Hazelight Studios снискала себе славу, выпуская кооперативные видеоигры для двоих. Похоже, что следующий проект разработчиков может изменить эту тенденцию, информирует IGN.
Фарес намекает на три игрока в своей следующей игре?
На фотографии, которой поделился геймдизайнер и глава студии Йозеф Фарес в своем X, в центре внимания красуется он сам, одетый в уютный свитер.
Фото сделано в студии "motion capture", а рука разработчика бережно прикрывает лицо трех актеров, одетых в специальные костюмы, очевидно, чтобы скрыть их личность.
Следующая игра уже в процессе создания,
– говорится в заметке.
Поклонники игр Фареса сразу бросились угадывать кем же могут быть эти актеры, но в конце-концов поняли главное.
Вполне возможно, что публикацией сообщения Йозеф намекнул на нечто революционное для проектов студии. Актеров ТРОЕ.
Это быстро породило теорию о том, что следующая игра от Hazelight станет кооперативом именно для трех игроков, что совсем не звучит как что-то нелепое, правда же?
Чем известен Йозеф Фарес?
Шведско-ливанский геймдизайнер прославился благодаря эмоциональным сюжетам, совмещенным с ярким визуалом и взрывными механиками.
Игры разработчика, такие как A Way Out и It Takes Two, считаются культовыми благодаря уникальным кооперативным механикам и сильной истории.
Последняя игра студии Hazelight – Split Fiction и вообще станет полноценным фильмом, к созданию которого присоединится Сидни Суини.