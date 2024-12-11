Пасхалки не заканчиваются: в STALKER 2 нашли отсылку на сцену из известного мема

В STALKER 2 Сердце Чернобыля продолжают находить остроумные пасхалки. На этот раз геймеры обнаружили в игре воссозданную сцену из известного мема.

Зона продолжает удивлять сталкеров, ведь GSC Game World наполнили свой масштабный открытый мир массой сюрпризов, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение пользователя соцсети X под ником Your Kotek Gganbu.

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Зона скрывает еще много секретов

Вслед за Голливудскими фильмами и пьесой Леся Подервянского, свою пасхалку в STALKER 2 получил известный мем из "прошлой жизни".

Пользователь X (бывший твитер) @justkotekmeme отметил сходство мизансцены на одной из локаций игры с забавным видео с "болот", где в приступе "белой горячки" типичный житель тех мест утверждает, что кто-то "заминировал" один из его тапков.

Остроумная пасхалка в STALKER 2 / Скриншоты с X @justkotekmeme

Ошибки быть не может, ведь сцена в игре почти идеально воспроизводит расположение ключевых элементов – собственно "мины" и палки-разминовалки.

Правда, сам герой видео так и не дождался саперов и значительно "похорошел", что является лишь плюсом, учитывая его происхождение.

Имеем стойкое впечатление, что это далеко не последний раз, когда Зона со STALKER 2 удивит геймеров подобного рода остротами, поэтому будем пристально следить за этим разнообразным миром.