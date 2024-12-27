Эти игры в 2024 году заработали больше всего денег

Компания Valve руководит одним из крупнейших магазинов игр в мире, а потому имеет доступ к различной статистике, например данным об играх, которые заработали больше всего денег в Steam в 2024 году. Вот список лидеров, которые имели в этом году наибольший успех среди пользователей.

Списки лидеров

Недавно опубликованная страница "Лучшие игры 2024 года в Steam" имеет несколько вкладок для сортировки. В них можно ознакомиться с валовым доходом крупнейших игр, самыми популярными играми, самыми популярными проектами для Steam Deck, VR и тому подобное. 24 Канал ознакомился с этими результатами.

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Самой интересной группой, пожалуй, является раздел совокупного дохода, который разделяет игры на платиновые, золотые, серебряные и бронзовые.

Вот 12 игр, которые заработали больше всего денег в Steam в 2024 году, в произвольном порядке, поскольку Valve не указывает конкретные цифры, а просто подает все проекты кликабельными ссылками:

Counter-Strike 2

Dota 2

Palworld

PUBG

Elden Ring

Black Myth: Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

Apex Legends

Helldivers II

Baldur’s Gate 3

Destiny 2

Из этого списка только пять игр вышли в свет в 2024 году. Но если мы перейдем на вкладку новинок, где показаны проекты, выпущенные в этом году, то картина изменится. Вот 12 игр этого года с наибольшим валовым доходом:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Path of Exile 2

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Black Myth: Wukong

Dragon’s Dogma 2

NBA 2K25

Helldivers 2

Manor Lords

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports FC 25

Стоит заметить, что когда мы говорим о первой категории бестселлеров, игры оцениваются по валовому доходу, полученным за весь 2024 год, но когда речь идет только о новых релизах, то учитывается только валовой доход за первые две недели с момента запуска.

Компания не делится с общественностью точными данными о доходах, поэтому эти категории - это все, что мы получаем от Valve.