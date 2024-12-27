Эти игры в 2024 году заработали больше всего денег
Компания Valve руководит одним из крупнейших магазинов игр в мире, а потому имеет доступ к различной статистике, например данным об играх, которые заработали больше всего денег в Steam в 2024 году. Вот список лидеров, которые имели в этом году наибольший успех среди пользователей.
Списки лидеров
Недавно опубликованная страница "Лучшие игры 2024 года в Steam" имеет несколько вкладок для сортировки. В них можно ознакомиться с валовым доходом крупнейших игр, самыми популярными играми, самыми популярными проектами для Steam Deck, VR и тому подобное. 24 Канал ознакомился с этими результатами.
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Самой интересной группой, пожалуй, является раздел совокупного дохода, который разделяет игры на платиновые, золотые, серебряные и бронзовые.
Вот 12 игр, которые заработали больше всего денег в Steam в 2024 году, в произвольном порядке, поскольку Valve не указывает конкретные цифры, а просто подает все проекты кликабельными ссылками:
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- Palworld
- PUBG
- Elden Ring
- Black Myth: Wukong
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Call of Duty: Black Ops 6
- Apex Legends
- Helldivers II
- Baldur’s Gate 3
- Destiny 2
Из этого списка только пять игр вышли в свет в 2024 году. Но если мы перейдем на вкладку новинок, где показаны проекты, выпущенные в этом году, то картина изменится. Вот 12 игр этого года с наибольшим валовым доходом:
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Path of Exile 2
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- Black Myth: Wukong
- Dragon’s Dogma 2
- NBA 2K25
- Helldivers 2
- Manor Lords
- Palworld
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports FC 25
Стоит заметить, что когда мы говорим о первой категории бестселлеров, игры оцениваются по валовому доходу, полученным за весь 2024 год, но когда речь идет только о новых релизах, то учитывается только валовой доход за первые две недели с момента запуска.
Компания не делится с общественностью точными данными о доходах, поэтому эти категории - это все, что мы получаем от Valve.Напомним, в Steam до сих пор продолжается большая распродажа. В отдельном материале мы рассказали, какие игры получили скидки.