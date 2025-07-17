Почему Valve пересматривает свою политику?

Valve и раньше имела правила относительно эротического и порнографического контента, хотя известна своей снисходительностью. Так, она запрещала откровенные изображения реальных людей, контент для взрослых без возрастных отметок, изображения любого насилия над детьми, а также материалы, что являются "откровенно оскорбительными или предназначенными для шокирования или отвращения зрителей", пишет 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica. Но на этот раз все заходит еще дальше.

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Хотя компания не говорит, почему меняет свои правила, она, кажется, намекнула на это во вторничном обновлении раздела "Правила и рекомендации". Теперь там написано, что запрещенным является контент, который "может нарушать правила и стандарты, установленные платежными системами Steam и связанными карточными сетями и банками, или поставщиками интернет-сетей". Это может означать, что инициатива на самом деле исходит со стороны платежных систем, поэтому Valve теперь придется придерживаться их требований. Кроме того, добавляется, что запрещенными теперь являются "определенные виды контента только для взрослых".

Но это правило выглядит очень расплывчатым, без каких-либо подробностей относительно того, какие из многих видов контента "только для взрослых" относятся к запрещенным. Кроме того, не называют ни платежные системы, ни интернет-провайдеров, о которых упоминается в тексте.

Между тем трекеры SteamDB уже заметили, что публикация нового правила совпадает с удалением десятков игр Steam, названия которых содержат ссылки на инцест, а также нескольких секс-игр, содержащих ссылки на изображения "рабов" или "тюрем".

Некоторые разработчики уже выразили свое разочарование такими действиями. Они указывают на непоследовательность политики Steam, которая позволяет продажу игр с экстремальным уровнем насилия, но одновременно ограничивает проекты эротической тематики. Создатели игр считают: эта ситуация в очередной раз демонстрирует, как крупные финансовые учреждения могут влиять на контентную политику онлайн-платформ, заставляя их вводить цензуру, даже если это противоречит их предыдущим принципам свободы для разработчиков.

Что не так с платежными системами?

Платежные системы, через которые проходят все транзакции в Steam, имеют собственные правила, запрещающие обработку платежей за определенные виды контента, в частности порнографического характера. Чтобы избежать разрыва сотрудничества с этими компаниями компании должны усиливать модерацию и применять строгие правила относительно контента. Если кто-то не соглашается, платежные системы просто разрывают с ними сотрудничество.