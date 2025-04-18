Разработчик Stellar Blade стал сказочно богатым благодаря видеоигре
- Основатель Shift Up Ким Хьонг То стал одним из 50 самых богатых людей Южной Кореи с состоянием в 725 миллионов долларов, благодаря успеху игры Stellar Blade.
- Stellar Blade, эксклюзив для PlayStation 5, стала финансовым триумфом, а Shift Up также заработала более 1 миллиарда долларов от игры Goddess of Victory: Nikke.
- Stellar Blade выйдет на ПК в июне 2025 года с эксклюзивным контентом, что может увеличить доходы разработчиков.
Forbes шокировали фанатов видеоигр информацией о состоянии, которое заработал основатель студии Shift Up, создавшей хитовую видеоигру Stellar Blade.
Stellar Blade – одна из лучших игр 2024 года, стала огромным успехом для создателей из Shift Up, а особенно для их основателя и CEO Ким Хьонг Те, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Огромный успех и огромные деньги
Эксклюзивный проект для PlayStation 5 рассказывает историю Евы – десантницы, которой поручено спасти человечество от заполонивших планету существ, называемых Найтиба.
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Проект получил немалую любовь геймеров и несмотря на некоторые скандалы на релизе, стал немыслимым финансовым успехом для своих разработчиков и издателей.
В частности, как показал отчет Forbes, основатель и CEO Shift Up Ким Хьонг То теперь является одним из 50 самых богатых людей Республики Кореи с удивительным состоянием, оцененным в 725 миллионов долларов.
Конечно, все эти средства ему принесла не только Stellar Blade, ведь Shift Up также создала "гача-игру" Goddess of Victory: Nikke, доходы от которой по состоянию на март 2025 года составили более 1 миллиарда долларов.
Однако и Ева еще не сказала свое последнее слово, ведь в июне 2025 года Stellar Blade посетит ПК где получит эксклюзивный контент, еще больше пополнив банковские счета Хьонг Те.