Valve собирается провести турнир по Team Fortress 2 в Москве

Компания Valve никогда не славилась пониманием политических контекстов – она спокойно продает игры в России, не накладывает ограничений на россиян, а теперь планирует проводить турнир по игре Team Fortress 2, которую сама же разработала, в Москве.

Что такое Team Fortress 2

Team Fortress 2 – это многопользовательский командный шутер от первого лица, созданный Valve. Игра вышла в 2007 году в составе сборника The Orange Box и впоследствии стала одной из самых влиятельных онлайн-игр в истории жанра. Несмотря на свой возраст, она до сих пор сохраняет активное сообщество игроков и регулярно входит в число самых популярных проектов в Steam, пишет 24 Канал.

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Суть игры заключается в противостоянии двух команд. В игре доступны 9 классов: Scout, Soldier, Pyro, Demoman, Heavy, Engineer, Medic, Sniper и Spy. Каждый из них имеет собственный стиль игры. Например, Engineer строит турели и телепорты, Medic лечит союзников и может временно сделать их практически неуязвимыми, а Spy способен маскироваться под противников и незаметно ликвидировать цели. Именно взаимодействие между классами является основой игрового процесса.

Одной из главных особенностей Team Fortress 2 стал ее узнаваемый мультяшный стиль. На момент выхода большинство военных шутеров стремилось к реализму, тогда как Valve сделала ставку на яркую стилизацию и юмор.

Игра также известна своими короткометражными анимационными фильмами вроде "Meet the Heavy", "Meet the Spy" и других, которые помогли сформировать культовый статус персонажей.

В киберспорте Team Fortress 2 никогда не достигала масштабов Counter-Strike или Dota 2, однако вокруг нее сформировалась преданная соревновательная сцена. Самыми распространенными форматами стали матчи 6 на 6 и Highlander 9 на 9, где каждый игрок выбирает отдельный класс. Именно это сообщество в течение многих лет поддерживало жизнь игры даже в периоды, когда большие обновления от Valve выходили редко.

Valve едет в Москву

В мае 2026 года Valve официально объявила о проведении турнира Moscow LAN 2026 – крупного офлайн-чемпионата по Team Fortress 2 в Москве. Мероприятие запланировано на 15 – 16 августа 2026 года.

По имеющейся информации, Moscow LAN 2026 станет уже четвертым крупным офлайн-турниром этой серии, проходящим в российской столице. Организаторы открыли регистрацию для всех желающих команд, а подать заявку можно до 31 июля 2026 года.

На момент объявления организаторы еще не раскрыли детальный регламент, структуру турнира и размер призового фонда, который компания собирается выплатить россиянам. Сообщалось лишь, что дополнительная информация будет опубликована позже на официальных страницах мероприятия. При этом компания официально предлагает переходить на страницу VK, где будет информировать потенциальных зрителей и игроков.

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Как мир безуспешно призвал Valve уйти из России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году были как петиции, так и многочисленные публичные призывы к Valve прекратить работу в России, заблокировать Steam для российских пользователей или хотя бы ограничить доступ к сервисам компании. Однако Valve так и не пошла на полный уход с российского рынка.

Наиболее заметной стала петиция "Отключите Steam в Российской Федерации", созданная на Change.org 26 февраля 2022 года. Ее авторы требовали от Valve полностью отключить Steam на территории России из-за агрессии против Украины. Петиция набрала более 109 тысяч подписей, что сделало ее одной из крупнейших кампаний, направленных непосредственно против Valve в контексте войны.

Существовала и другая петиция под названием "Заблокируйте Steam в России", которая также призывала компанию заблокировать сервис в РФ. Она была создана 27 февраля 2022 года и собрала более тысячи подписей.

Кроме петиций, на Reddit и других площадках регулярно появлялись призывы к Valve заблокировать российских игроков в Steam, Dota 2 и Counter-Strike. Часть пользователей считала, что отключение игровых сервисов могло бы усилить давление на российское общество. В марте 2022 года на Reddit даже распространяли упомянутую выше петицию с призывами массово требовать от Valve ограничений для российских пользователей.

Фактически Valve ввела лишь частичные ограничения. Из-за санкций и прекращения работы международных платежных систем компания отключила большинство способов оплаты для пользователей из России, из-за чего покупать игры стало значительно сложнее.

Однако доступ к Steam, библиотекам игр, многопользовательским серверам и сообществам остался открытым. Поэтому россияне "наплодили" кучу различных сервисов для оплаты в Steam, которые используют посредников, чтобы передавать деньги из рук в руки и таким образом платить за игры.

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Относительно турниров, ситуация другая. До 2026 года не было широко известных международных кампаний или крупных петиций, которые бы требовали от Valve запретить проведение турниров. Лишь после анонса Moscow LAN 2026 для Team Fortress 2 в соцсетях и на Reddit появилась волна критики. Пользователи ставят под сомнение целесообразность проведения офлайн-турнира в Москве во время войны и обвиняют Valve в игнорировании политического контекста. Однако эти реакции появляются преимущественно в форме сообщений, комментариев и обсуждений, а не масштабной организованной кампании или петиции. Маловероятно, что Valve обратит на это внимание.

Поэтому попытки давления на Valve действительно были. Но компания выбрала не реагировать на них.