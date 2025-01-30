Равнодушие и мало денег: игрок Team Falcons раскритиковал The International

На прошлой неделе Valve объявила дату и место проведения The International 2025, и теперь не только СМИ, но и будущие участники полным ходом обсуждают турнир, который пройдет в Гамбурге осенью. Не все, как оказалось, довольны им. Например, Sneyking, саппорт команды Team Falcons, жалуется на то, что TI потерял свой престиж.

Насколько все плохо

Цзинцзюнь Ву поделился своим мнением о качестве турниров The International в интервью FISSURE PLAYGROUND. По его словам, чемпионат уже потерял свою актуальность из-за отсутствия большого призового фонда и безразличного отношения Valve, сообщает 24 Канал со ссылкой на CyberScore.

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Я лично чувствую, что престиж и зрительский интерес к турниру снижаются. Не думаю, что Valve что-то изменит. Они не хотят увеличивать призовой фонд, а несколько миллионов долларов генерируют меньше ажиотажа, поскольку турнир сейчас воспринимается как еще одно событие,

– говорит Sneyking.

The International действительно в последние годы получает много критики из-за того, что стал якобы не таким интересным, как раньше. Турнир фактически ничем не отличается от любого другого соревнования. Даже презентации новых героев в финале раньше были более эффектными и масштабными.

Его призовой фонд, который начинался с относительно скромных 1 600 000 в 2011 году, дорос до безумных 40 миллионов в 2021 году. Это подсадило игроков на иглу больших денег, поэтому когда награды начали из года в год снижаться, это многих разочаровало.

Прошлогодний TI имел призовой фонд в 2 776 566 долларов, уменьшившись почти на 370 000 долларов, по сравнению с 2023 годом. В 2022 году общие призовые составляли почти 19 миллионов.

Киберспортсмен Цзинцзюнь Ву также вспомнил более давние турниры, сравнивая их с последними. Он говорит, что The International 2021 имел совсем другую атмосферу – хотя бы потому, что для него специально снимали целый фильм под названием True Sight. В целом, кажется, что Valve раньше была больше заинтересована и готовила к турниру больше контента, больше развлечений, больше событий. Sneyking говорит, что сейчас у игроков становится все меньше причин считать TI престижным турниром.

Последний The International состоялся с 4 по 15 сентября 2024 года в Копенгагене, Дания. Следующий пройдет с 11 по 14 сентября в Гамбурге на арене Barclays.