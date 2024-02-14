Трейлер GTA 6 блестяще воссоздали во вселенной Minecraft: увлекательное видео

Один невероятно талантливый Minecraft блогер создал видео в котором покадрово воспроизвел дебютный трейлер Grand Theft Auto 6, и результат его труда просто-таки впечатляет.

Поклонник Minecraft ошарашил геймерское сообщество удивительной версией трейлера GTA 6, сделанной во вселенной кубической песочницы от Mojang.

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Первый трейлер долгожданного продолжения франшизы GTA стал огромным событием в истории индустрии и побил немало рекордов.

С тех пор самые ярые поклонники проекта или исследуют каждый кадр ролика в поиске интересных деталей, или вообще воссоздают его в других проектах, как вот Red Dead Redemption 2 или даже с помощью конструктора LEGO.

, что трейлер GTA 6 попытались воссоздать даже гонщики из команды Hyundai Motorsport.

Теперь очередь дошла до Minecraft, в котором за дело взялся ютуб-блогер под ником Boranium Art, известный созданием коротких анимационных роликов в стилистике вселенной игры.

На этот раз энтузиаст взялся за масштабный проект и справился с ним просто блестяще, фактически идеально воссоздав известный ролик.

Трейлер GTA 6 в Minecraft – смотреть видео

Всего за день с момента публикации видео набрало более 20 тысяч просмотров, но мы прогнозируем, что эта удивительная работа способна стать вирусной и получить сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.