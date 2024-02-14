Шанувальник Minecraft ошелешив геймерську спільноту дивовижною версією трейлера GTA 6, зробленою у всесвіті кубічної пісочниці від Mojang.
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Перший трейлер довгоочікуваного продовження франшизи GTA став величезною подією в історії індустрії та побив чимало рекордів.
Відтоді найзатятіші шанувальники проєкту або досліджують кожен кадр ролика у пошуку цікавих деталей, або й узагалі відтворюють його в інших проєктах, як от Red Dead Redemption 2 чи навіть за допомоги конструктора LEGO.
Тепер черга дійшла до Minecraft, у якому за справу взявся ютуб-блогер під ніком Boranium Art, відомий створенням коротких анімаційних роликів у стилістиці всесвіту гри.
Цього разу ентузіаст взявся за масштабний проєкт та впорався з ним просто блискуче, фактично ідеально відтворивши відомий ролик.
Трейлер GTA 6 у Minecraft – дивитися відео
Всього за день з моменту публікації відео набрало понад 20 тисяч переглядів, але ми прогнозуємо, що ця дивовижна робота здатна стати вірусною та отримати сотні тисяч, а то й мільйони переглядів.