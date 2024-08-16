Когда выйдет Dragon Age: The Veilguard – трейлер анонсировал возвращение культового персонажа
BioWare и Electronic Arts официально объявили дату выхода долгожданной фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard. Этот анонс дополнили увлекательным трехминутным трейлером, который раскрыл новые интересные детали и подтвердил возвращение любимого многими персонажа.
Напомним, что накануне произошла утечка информации BioWare. Это фактически заставило издателя Electronic Arts подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября, информирует Games 24.
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Что известно о Dragon Age: The Veilguard
Игра будет доступна на многих платформах, включая:
- ПК (Steam, Epic Games Store, EA App),
- PlayStation 5,
- Xbox Series X и S.
Сейчас открыто предзаказ, которое предусматривает различные поощрения.
- Стандартное издание: По цене 60 долларов для ПК и 70 долларов для консолей, это издание включает доспехи Кровавого Дракона в качестве бонуса за предварительный заказ.
- Расширенное издание: Доступно за 80 долларов на ПК и 90 долларов на консолях, это издание содержит дополнительные косметические предметы, варианты оружия и наборы доспехов как для главного героя, так и для его спутников.
Системные требования Dragon Age: The Veilguard
На странице Dragon Age: The Veilguard в Steam появились системные требования к игре:
Минимальные требования:
- Windows 10, 11 (64-разрядная)
- Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
- Видеокарта Nvidia GeForce GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X
- ОЗУ 16 ГБ
- DirectX версия 12
- Дисковое пространство 100 ГБ (поддерживается HDD)
Рекомендуемые требования:
- Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
- Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT
- ОЗУ 16 ГБ
- DirectX версия 12
- Дисковое пространство 100 ГБ (SSD)
Новый трейлер Dragon Age: The Veilguard
Последний трейлер Dragon Age: The Veilguard знакомит с главным героем, Руком, и его спутниками, известными как Стражи Покрова. Видео также подтверждает возвращение Морриган, любимой фанатами ведьмы из предыдущих частей.
В центре сюжета – герои, которые препятствуют ритуалу волшебника Соласа, что приводит к освобождению эльфийских богов, которые стремятся уничтожить мир.
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BioWare обещает несколько ключевых особенностей Dragon Age: The Veilguard:
- Гибкий уровень сложности,
- Отсутствие микротранзакций,
- Steam-версия без приложения EA,
- Полная совместимость с колодами Steam.