Когда выйдет Dragon Age: The Veilguard – трейлер анонсировал возвращение культового персонажа

BioWare и Electronic Arts официально объявили дату выхода долгожданной фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard. Этот анонс дополнили увлекательным трехминутным трейлером, который раскрыл новые интересные детали и подтвердил возвращение любимого многими персонажа.

Напомним, что накануне произошла утечка информации BioWare. Это фактически заставило издателя Electronic Arts подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября, информирует Games 24.

А тем временем Игры могут лишиться наиболее надоедливого элемента: что уберут разработчики

Что известно о Dragon Age: The Veilguard

Игра будет доступна на многих платформах, включая:

ПК (Steam, Epic Games Store, EA App),

PlayStation 5,

Xbox Series X и S.

Сейчас открыто предзаказ, которое предусматривает различные поощрения.

Стандартное издание : По цене 60 долларов для ПК и 70 долларов для консолей, это издание включает доспехи Кровавого Дракона в качестве бонуса за предварительный заказ.

: По цене 60 долларов для ПК и 70 долларов для консолей, это издание включает доспехи Кровавого Дракона в качестве бонуса за предварительный заказ. Расширенное издание: Доступно за 80 долларов на ПК и 90 долларов на консолях, это издание содержит дополнительные косметические предметы, варианты оружия и наборы доспехов как для главного героя, так и для его спутников.

Системные требования Dragon Age: The Veilguard

На странице Dragon Age: The Veilguard в Steam появились системные требования к игре:

Минимальные требования:

Windows 10, 11 (64-разрядная)

Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X

ОЗУ 16 ГБ

DirectX версия 12

Дисковое пространство 100 ГБ (поддерживается HDD)

Рекомендуемые требования:

Windows 10 (64-разрядная)

Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT

ОЗУ 16 ГБ

DirectX версия 12

Дисковое пространство 100 ГБ (SSD)

Новый трейлер Dragon Age: The Veilguard

Последний трейлер Dragon Age: The Veilguard знакомит с главным героем, Руком, и его спутниками, известными как Стражи Покрова. Видео также подтверждает возвращение Морриган, любимой фанатами ведьмы из предыдущих частей.

В центре сюжета – герои, которые препятствуют ритуалу волшебника Соласа, что приводит к освобождению эльфийских богов, которые стремятся уничтожить мир.

Читайте на сайте Ремастер культового квеста Broken Sword: Shadow of the Templars получил трейлер и дату выхода

BioWare обещает несколько ключевых особенностей Dragon Age: The Veilguard: