Ubisoft готовит новые Far Cry и Assassin's Creed: что известно о предстоящих релизах

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо официально подтвердил работу над новыми частями самых известных серий компании. В разработке находятся два перспективных проекта во вселенной Far Cry и сразу несколько игр линейки Assassin's Creed, среди которых есть как одиночные приключения, так и многопользовательские развлечения.

Во время недавнего разговора с журналистами Variety Ив Гиймо назвал будущие проекты Far Cry очень многообещающими. Хотя официальных подробностей он не предоставил, по данным инсайдеров, игры имеют кодовые названия Blackbird и Maverick.

Ожидается, что первая станет следующей номерной частью серии, а вторая будет сетевым шутером с механикой эвакуации.

Какие именно игры готовит Ubisoft для фанатов?

По франшизе Assassin's Creed, издатель сейчас активно работает над несколькими разноплановыми играми. Три из них уже имеют четкие сроки в планах компании.

В 2026 году фанаты ожидают релиз сетевой аркады под рабочим названием Invictus, а также на появление ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag .

. На 2027 год запланирован выход крупной ролевой игры в открытом мире Codename: Hexe.

В то же время внутренняя реорганизация Ubisoft привела к отмене двух мобильных проектов во вселенной убийц – Rebellion и Singularity.

Всего в рамках трансформации компания закрыла две студии и прекратила разработку шести игр, включая обновленной версией Prince of Persia: Sands of Time. Производственный процесс теперь сосредоточен вокруг системы из пяти творческих домов.

Также стало известно, что несмотря на увольнение 40 разработчиков, работа над ремейком Splinter Cell продолжается. Кроме того, первым шагом к возвращению еще одной известной франшизы стал недавний выпуск юбилейного издания Rayman.

Ubisoft сейчас на пороге больших перемен и отвечая на вопрос журналистов о том, как компания планирует балансировать на желании создать успешную игру-сервис и ожидании игроков, которые стремятся к качественному синглплееру – Гиймо ответил:

Мы хотим создать новое поколение культовых франшиз Ubisoft. Новые технологии и свежие идеи открывают двери к опыту, который ранее был невозможен, будь то доступность, погружения или инновации в игровом процессе. Наша цель проста: объединить наши существующие сильные стороны, принять живой опыт и расширить творческие границы, чтобы порадовать игроков.

Ubisoft уволили ветерана студии за саркастический комментарий в LinkedIn. Дэвид Мишо-Кром, который работал 13 лет в Ubisoft, был уволен за комментарий о возвращении к обязательной 5-дневной рабочей неделе в офисе.

Ubisoft прекратила работу над франшизой Watch Dogs из-за плохих продаж последней игры Legion. Вследствие реструктуризации компании, Watch Dogs фактически заброшена, и "воскрешение" не предвидится.