Украинские геймеры победили российскую пропаганду в Steam – Valve заблокировали скандальную игру
- Valve удалили пропагандистскую игру про Гостомель из магазина Steam в Украине после жалоб пользователей.
- Игра остается доступной в других странах, что побуждает украинских геймеров продолжать жаловаться, используя VPN.
Из магазина видеоигр от Valve исчезла пропагандистская игра, которая имела целью исказить события первых недель полномасштабного вторжения России в Украину, выставив ВСУ преступниками.
Похоже, что Valve услышали реакцию пользователей платформы Steam и решили частично заблокировать российскую видеоигру, которая распространяет ложные факты о боях за Гостомельский аэропорт, информирует 24 Канал.
Gostomel Heroes не выйдет в Steam?
В начале марта геймеры в соцсети забили тревогу относительно игры от российских разработчиков под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes.
В ней ВСУ планировали выставить антагонистами, а провал высадки и захват украинского аэропорта изобразить "подвигом" и "блестящим штурмом".
Поэтому фанаты виртуальных развлечений начали своеобразный флешмоб, призвав всех жаловаться на игру в Steam, ведь та нарушает правила платформы.
Присоединились к призывам и военные. В частности офицер бригады "Рубеж" Андрей Отченаш отметил, что украинцам стоит создавать свои видеоигры на тематику полномасштабного вторжения чтобы показывать события правдиво.
Менее чем за месяц старания геймеров дали свои плоды и пропагандистская игра о "гостомельских богатырях", как ее назвали непутевые разработчики, исчезла из магазина Steam в нашем регионе.
То есть проект стал недоступным в Украине, но доступен в других странах.
Скриншот страницы игры с использованием VPN
Это разочаровало украинских геймеров, которые призывают продолжать жаловаться на игру, на этот раз используя VPN чтобы ее вообще удалили с платформы.
