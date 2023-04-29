Еще один рекорд – в CS:GO снова продали скин за невероятные деньги

Поклонники CS:GO не перестают удивляться ситуации на рынке предметов игры, ведь установлен очередной рекорд по стоимости скина для основной винтовки контр террористов. Детальнее – в материале.

Совсем недавно было установлен рекорд по стоимости продажи одного скина в CS:GO, и вот сеть всколыхнула еще одна громкая сделка.

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После анонса Counter-Strike 2 рынок предметов CS:GO превратился в сплошной хаос, а рекордные сделки стали случаться чуть ли не еженедельно.

Об очередной из них сообщил пользователь твиттера и трейдер под ником zipeL, которому методом аукциона удалось заработать шестизначную сумму на виртуальном предмете.

Геймер предложил коллекционерам поторговаться за скин для основной штурмовой винтовки контр террористов – M4A4 под названием Howl, к тому же украшенный четырьмя ценными наклейками BUYPOWER EMS One Katowice 2014 года.

Самая дорогая проданная "эмка" в истории игры / Фото с твиттера

Торги продолжались несколько дней, однако финальной ставкой стала потрясающая сумма в 210 тысяч долларов.

Хотя это далеко до рекордных продаж в истории игры, это все же стало рекордом для конкретно этого вида вооружения в CS:GO.