Фанат Red Dead Redemption 2 нашел секретную реплику, которая зависит от веса главного героя
Источник:Reddit
Поклонник Red Dead Redemption 2 обнаружил скрытый диалог, который активируется только во время игры за достаточно крупного Артура Моргана. Интересное видео – в материале.
Игрок Red Dead Redemption 2 обнаружил скрытый диалог, который можно услышать только во время игры за Артура Моргана с лишним весом.
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Поклонники RDR 2 продолжают находить как жуткие детали, заметные только при определенных условиях так и секретные реплики персонажей, которые становятся доступными только при определенном состоянии главного героя.
На этот раз снова произошло последнее, ведь пользователь Reddit под ником PostEvery1333 поделился клипом, в котором услышал до этого не известную реплику во время миссии "Icarus and Friends".
Когда Артур поднимается в облака на воздушном шаре, воздухоплаватель замечает: "Немного медленнее, чем обычно, но мы же несем определенный вес", и называет себя и главного героя "Двумя джентльменами со здоровым аппетитом".
Это не часть обычного диалога в этой миссии и происходит только тогда, когда главный герой Red Dead Redemption 2 имеет лишний вес.
Интересная реплика в RDR 2: видео
Интересно, что в свое время система веса в игре была раскритикована фанатами, но затем стала одной из знаковых изюминок игры, а некоторые геймеры даже проводили забавные эксперименты с этой механикой.