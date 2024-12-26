Из-за огромного успеха STALKER 2 разработчики могут добавить в игру вырезанный контент

Благодаря успешному старту и устойчивой популярности S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля у разработчиков появилось больше возможностей по развитию игры. В частности в игре может появиться контент, который был вырезан во время разработки.

Об этом рассказали руководители студии Евгений и Мария Григоровичи, сообщает 24 Канал. Мыслями относительно будущей игры они поделились в интервью IGN.

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Выпущенная 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox серии X/S (включая Game Pass), S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля продалась тиражом в более миллиона копий за первые же два дня. Игра уже окупила затраты на производство и мир даже даже может увидеть экранизацию на Netflix.

Этот успех открыл для студии то, что Евгений Григорович назвал "новой реальностью", которая характеризуется большой и разнообразной аудиторией.

Григорович отметил важность поддержания прочной связи с сообществом игры.

Сейчас у нас есть активное сообщество, и мы должны вести с ним диалог, чтобы глубже понимать его желания. Эта связь имеет для нас решающее значение,

– объяснил он.

Неожиданный масштаб успеха S.T.A.L.K.E.R. 2 побудил GSC выделить больше ресурсов, чем планировалось изначально, на постоянную поддержку игры. Хотя дорожная карта развития студии на 10-15 лет остается неизменной, дополнительные инвестиции будут направлены на улучшение игры и реагирование на отзывы сообщества.

Что планируют добавить в игру

Среди запланированных улучшений – восстановление элементов, которые были вырезаны во время разработки. Григорович выразил радость от возвращения этих функций, заявив:

Мне нравится мир, который мы создали, но есть еще много возможностей для совершенствования. Теперь, вместе с нашими игроками, мы имеем возможность сделать эти улучшения.

С момента релиза игра уже получила несколько патчей, а следующее значительное обновление запланировано на начало 2025 года. Между тем игра еще не была анонсирована для PlayStation 5.

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Стремительный успех S.T.A.L.K.E.R. 2 не только укрепил место GSC Game World в индустрии, но и обеспечил постоянное развитие и расширение любимой франшизы.