Полный справочник кодов к сейфам и дверям в игре STALKER 2: Сердце Чернобыля

Исследуя опасную Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, вы найдете многочисленные сейфы и запертые двери, содержащие ценную взятку. Часто двери защищены кодами, которые игроки должны разгадать с помощью записок, КПК или найти подсказки на локации поблизости, что бывает не просто.

Чтобы помочь в вашем путешествии по Зоне, 24 Канал подготовил полный перечень известных кодов к сейфам и дверям в Зоне, сгруппированных по локациям. Этот перечень будет обновляться и дополняться по мере обнаружения новых кодов.

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Малая Зона

Код двери туннеля подземного доступа к Сфере (За семью печатями): 2765

Химический завод

Код от раздевалки военного склада: 0690

Мусорная свалка

Код сейфа электростанции: 1708

Код двери лаборатории следственного изолятора (Ответы платные): 2605

Код от тюрьмы (Путь к спасению): 2603

Дикий остров

Код от тайника на мусороперерабатывающей станции: 2711

Код тайника Монолита (Пересменка): 0505

Граница

Код двери "Умного винта": 1268

Затон

Код двери станции технического обслуживания железной дороги: 2468

Код двери Лаборатории гидродинамики: 4824

НИИЧАЗ

Код сейфа доктора Далина: 2006

Цементный завод

Код сейфа переговорной башни: 030794

Градирни

Код двери морского контейнера: 2777

Код тайника на гидроэлектростанции: 0666

Малахит

Код двери технического туннеля Скорчера: 1287975

Рыжий лес

Код двери лаборатории X15: Неизвестно.

Дуга

Код двери северной военной части: 2110

Росток

Код сейфа: 195726.

Янтарь

Код дамбы Янтарь: 5578

Янов

Код двери: 240983

Припять

Юг от книжного магазина – тайник журналиста Код: 2021

Юго-запад от ЦПК: 13263622

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Эти коды предоставляют доступ к критически важным ресурсам и предметам, что делает их бесценными для выживания в Зоне. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить максимум наград, спрятанных в запертых сейфах и дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.