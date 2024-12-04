Полный справочник кодов к сейфам и дверям в игре STALKER 2: Сердце Чернобыля
Исследуя опасную Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, вы найдете многочисленные сейфы и запертые двери, содержащие ценную взятку. Часто двери защищены кодами, которые игроки должны разгадать с помощью записок, КПК или найти подсказки на локации поблизости, что бывает не просто.
Чтобы помочь в вашем путешествии по Зоне, 24 Канал подготовил полный перечень известных кодов к сейфам и дверям в Зоне, сгруппированных по локациям. Этот перечень будет обновляться и дополняться по мере обнаружения новых кодов.
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Малая Зона
- Код двери туннеля подземного доступа к Сфере (За семью печатями): 2765
Химический завод
- Код от раздевалки военного склада: 0690
Мусорная свалка
- Код сейфа электростанции: 1708
- Код двери лаборатории следственного изолятора (Ответы платные): 2605
- Код от тюрьмы (Путь к спасению): 2603
Дикий остров
- Код от тайника на мусороперерабатывающей станции: 2711
- Код тайника Монолита (Пересменка): 0505
Граница
- Код двери "Умного винта": 1268
Затон
- Код двери станции технического обслуживания железной дороги: 2468
- Код двери Лаборатории гидродинамики: 4824
НИИЧАЗ
- Код сейфа доктора Далина: 2006
Цементный завод
- Код сейфа переговорной башни: 030794
Градирни
- Код двери морского контейнера: 2777
- Код тайника на гидроэлектростанции: 0666
Малахит
- Код двери технического туннеля Скорчера: 1287975
Рыжий лес
- Код двери лаборатории X15: Неизвестно.
Дуга
- Код двери северной военной части: 2110
Росток
- Код сейфа: 195726.
Янтарь
- Код дамбы Янтарь: 5578
Янов
- Код двери: 240983
Припять
- Юг от книжного магазина – тайник журналиста Код: 2021
- Юго-запад от ЦПК: 13263622
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Эти коды предоставляют доступ к критически важным ресурсам и предметам, что делает их бесценными для выживания в Зоне. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить максимум наград, спрятанных в запертых сейфах и дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.