Полный справочник кодов к сейфам и дверям в игре STALKER 2: Сердце Чернобыля

4 декабря 2024, 12:30
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Автор: Михаил Года

Исследуя опасную Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, вы найдете многочисленные сейфы и запертые двери, содержащие ценную взятку. Часто двери защищены кодами, которые игроки должны разгадать с помощью записок, КПК или найти подсказки на локации поблизости, что бывает не просто.

Чтобы помочь в вашем путешествии по Зоне, 24 Канал подготовил полный перечень известных кодов к сейфам и дверям в Зоне, сгруппированных по локациям. Этот перечень будет обновляться и дополняться по мере обнаружения новых кодов.

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Малая Зона

  • Код двери туннеля подземного доступа к Сфере (За семью печатями): 2765

Химический завод

  • Код от раздевалки военного склада: 0690

Мусорная свалка

  • Код сейфа электростанции: 1708
  • Код двери лаборатории следственного изолятора (Ответы платные): 2605
  • Код от тюрьмы (Путь к спасению): 2603

Дикий остров

  • Код от тайника на мусороперерабатывающей станции: 2711
  • Код тайника Монолита (Пересменка): 0505

Граница

  • Код двери "Умного винта": 1268

Затон

  • Код двери станции технического обслуживания железной дороги: 2468
  • Код двери Лаборатории гидродинамики: 4824

НИИЧАЗ

  • Код сейфа доктора Далина: 2006

Цементный завод

  • Код сейфа переговорной башни: 030794

Градирни

  • Код двери морского контейнера: 2777
  • Код тайника на гидроэлектростанции: 0666

Малахит

  • Код двери технического туннеля Скорчера: 1287975

Рыжий лес

  • Код двери лаборатории X15: Неизвестно.

Дуга

  • Код двери северной военной части: 2110

Росток

  • Код сейфа: 195726.

Янтарь

  • Код дамбы Янтарь: 5578

Янов

  • Код двери: 240983

Припять

  • Юг от книжного магазина – тайник журналиста Код: 2021
  • Юго-запад от ЦПК: 13263622

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Эти коды предоставляют доступ к критически важным ресурсам и предметам, что делает их бесценными для выживания в Зоне. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить максимум наград, спрятанных в запертых сейфах и дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.