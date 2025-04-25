Обновление Windows 11 24H2 "оживило" Windows 11 24H2 20-летний баг в GTA: San Andreas

После установки обновления Windows 11 24H2 в игре Grand Theft Auto: San Andreas исчез гидросамолет Skimmer – причиной стала ошибка, которая существовала в игре еще с момента ее выхода в 2004 году, но оставалась незамеченной из-за особенностей предыдущих версий операционной системы.

Первым на исчезновение Skimmer обратил внимание пользователь GitHub под ником hiddenmask58, сообщает 24 Канал. После обновления системы до Windows 11 24H2 он обнаружил, что гидросамолет больше не появляется в игре.

Смотрите также Новые детали GTA 6: когда игра получит новый трейлер и выйдет ли она вовремя

К поискам присоединился независимый разработчик Адриан, автор мода SilentPatch для старых игр, в частности GTA: San Andreas. Как оказалось, проблема крылась в файле конфигурации vehicles.ide, где не хватало четырех параметров для Skimmer.

По словам Адриана, в GTA: Vice City Skimmer был лодкой, а в San Andreas его превратили в самолет, забыв обновить соответствующие параметры в файле. Все эти годы Windows автоматически подставляла значения из соседних строк, скрывая ошибку.

Однако новый механизм работы с памятью в Windows 11 24H2 изменил это поведение: игра начала использовать некорректные значения, из-за чего Skimmer стал гигантским объектом, который не отображался в игре.

Если же игроку удавалось попасть в Skimmer, персонаж мгновенно оказывался на высоте 1,087 квадриллиона световых лет – фактически в космосе.

Интересно, что все лодки в GTA: San Andreas имели неполный набор параметров в vehicles.ide, но Skimmer был единственным гидросамолетом, поэтому ошибка оставалась незаметной в течение 20 лет.

Адриан менее чем за сутки выпустил исправление: достаточно открыть файл vehicles.ide в папке data и добавить к строке с номером 460 (соответствует Skimmer) четыре параметра: -1, 0.7, 0.7, -1 . Ожидается также обновление SilentPatch, которое не только вернет Skimmer в игру, но и исправит другие давние баги GTA: San Andreas.