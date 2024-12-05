Xbox спасла жизнь геймера и продолжила работать после аварии

Недавно в соцсети X (бывший Twitter) пользователь под ником @Jonzey8828 поделился историей, которая вызвала большой резонанс среди сообщества геймеров. Он рассказал, как консоль Xbox Series S, которую он только что приобрел, буквально спасла его жизнь во время страшного дорожного инцидента.

По словам пользователя, он возвращался домой на велосипеде после покупки Xbox в магазине GameStop, рассказывает 24 Канал. Консоль была в его рюкзаке в момент, когда его сбил грузовой автомобиль.

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Я сначала застрял над стальным бампером, но меня все же затянуло под грузовик. Меня прижало к земле, и водитель, вероятно, не заметил этого, поскольку продолжал движение,

– пишет Jonzey8828

Рюкзак с консолью защитил парня от серьезной травмы головы или даже хуже. В конце концов он получил несколько ударов, а грузовик протащил его 12 метров, прежде чем остановиться. В больнице врачи диагностировали только один перелом кости левой ступни и несколько царапин.

Консоль выдержала все

После аварии Jonzey8828 был уверен, что консоль повреждена. Но Xbox Series S не только уцелела, но и продолжила работать без проблем.

Реакция Xbox

История быстро приобрела популярность, и среди многочисленных комментариев ответ также оставил официальный аккаунт Xbox:

Мы рады, что вы в безопасности, и желаем вам скорейшего выздоровления. Мы знаем, что ваш Xbox все еще работает, но мы хотим отправить вам новый, если вы не против. Можем ли мы написать вам в личные сообщения?

Этот жест еще больше подчеркнул положительный имидж бренда и его поддержку своих пользователей.

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История @Jonzey8828 еще раз напоминает, как неожиданные обстоятельства могут сыграть ключевую роль в жизни. Кто бы мог подумать, что обычная консоль Xbox станет настоящей защитой в опасной ситуации?