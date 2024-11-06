В Steam наконец-то добавили долгожданную функцию, о которой геймеры давно просили

После нескольких месяцев бета-тестирования новая функция записи игр в Steam стала доступной для всех пользователей. Теперь геймерам доступны расширенные возможности кастомизации с улучшенными параметрами для совместного использования.

Интегрированная функция записи игрового процесса, представлена в конце июня, официально вышла из режима бета-тестирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Valve.

Вам будет интересно Разработчик GTA 5 развенчал одну из самых популярных конспирологических теорий игры

Благодаря отзывам пользователей, с момента начала тестирования было добавлено несколько улучшений, в частности:

опции записи во время игры,

настраиваемые горячие клавиши для мгновенного создания клипов,

расширенные настройки экспорта.

Valve также представила Game Session View, новую опцию отображения в разделе Записи и скриншоты, которая позволяет пользователям организовывать и просматривать клипы из отдельных игровых сессий.



В Steam появилась функция записи видеоклипов / Фото Valve

Как это работает?

Функция записи в Steam позволяет пользователям фиксировать памятные игровые моменты, целые кампании или выделять отдельные эпизоды, чтобы поделиться ими с друзьями или в социальных сетях. Запись активируется через игровой оверлей Steam. Также это минимизирует нагрузку на систему благодаря использованию графических процессоров Nvidia и AMD для обработки процесса.

А тем временем Вторая часть Hogwarts Legacy уже в разработке и будет связана с будущим сериалом от HBO

Новая функция также полностью совместима со Steam Deck и записывает только внутриигровые видео в клиенте Steam, хотя пользователи могут настроить аудио, чтобы включить, например, аудио из голосовых чатов. Valve поблагодарила бета-тестеров за их вклад и отметила, что их отзывы повлияли на окончательный дизайн функции.