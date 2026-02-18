Bethesda випустила велике оновлення для Skyrim на новій консолі Nintendo
- Bethesda випустила оновлення 1.2 для Skyrim на Nintendo Switch 2, яке покращує частоту кадрів і виправляє баги.
- Ювілейне видання Skyrim для Switch 2 включає доповнення та бонусний контент, а гравці можуть оновитися безкоштовно або за доплату.
Bethesda Game Studios випустила оновлення 1.2 для The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch 2. Патч суттєво покращує технічний стан гри, який на релізі викликав нарікання у гравців. Головним нововведенням стала підтримка високої частоти кадрів, а також виправлення багатьох помилок, що заважали комфортному проходженню легендарної рольової пригоди на гібридній платформі.
Ювілейне видання Skyrim з'явилося на Switch 2 ще 9 грудня 2025 року. Тепер же Bethesda розповіла, які саме зміни чекають на портативну версію гри для консолі Nintendo.
Нагадаємо, що тоді гра пропонувала оптимізовану продуктивність з обмеженням до 30 кадрів на секунду, проте супроводжувалася жахливою затримкою введення, що перевищувала 250 мс. Перші кроки до виправлення ситуації зробили в патчі від 19 грудня, як зазначали DF, а нинішнє оновлення 1.2 додає два ключові режими роботи.
Що саме змінилося в технічному плані?
Режим Prioritize Visuals забезпечує стабільні 30 кадрів на секунду при вищій якості зображення, а Prioritize Performance дещо знижує графічні налаштування задля досягнення 60 кадрів на секунду.
- Крім частоти кадрів, розробники усунули вильоти гри та локальні просідання швидкодії.
- Патч також виправляє помилки інтерфейсу, керування та візуальні баги.
Користувачі на форумі Reddit схвально оцінили зміни, хоча багато хто зауважив, що в такому вигляді гра мала працювати від самого початку, а не через два місяці після виходу.
Що входить до ювілейного видання?
Вартість ювілейного видання становить 60 доларів. Воно містить доповнення Dawnguard, Hearthfire та Dragonborn, а також бонусний контент у стилі The Legend of Zelda. Гравці, які вже мають копію для першої Switch, можуть оновитися безкоштовно або за доплату.
Останні новини від Bethesda
- На початку місяця Bethesda анонсувала Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2. Він з'явиться на консолі до кінця 2026 року з оновленою графікою на базі Unreal Engine 5.
- Водночас студія також готує реліз своєї флагманської гри на консоль від Sony. Starfield на PlayStation 5 з'явиться вже цієї весни. Разом з релізом очікується масштабне оновлення гри, яке може значно змінити її сприйняття спільнотою.
- На хвилі ремастерів фанати заговорили про можливе перевидання культової Morrowind, однак ветеран Bethesda поспішив застерегти, що така гра може не вийти взагалі, оскільки зіткнеться з технічними труднощами та застарілими механіками, які можуть викликати дискомфорт у гравців.