В Steam дарують гру з крутим візуальним стилем від творців найгіршої гри 2023 року

На платформі Steam геймери можуть безплатно додати до власної бібліотеки пригодницьку головоломку з крутим візуальним стилем та схвальними відгуками.

Просто зараз у Steam можна абсолютно безкоштовно отримати цікаву пригодницьку гру від дещо скомпрометованих розробників, повідомляє 24 Канал.

Безплатна гра від авторів головного провалу 2023 року?

У 2012 році компанія Daedalic Entertainment ще не була відома фіаско, яким у 2023 стала її гра The Lord of the Rings: Gollum.

Тоді студія випустила цікавий проєкт у жанрі "point-and-click", який виділявся за рахунок свого яскравого візуального стилю та комедійного сюжету.

У Deponia гравці повинні допомогти головному герою, простому хлопчині Руфусу, "завоювати дівчину з небес". Попутно він, звісно, також має врятувати планету.

Натхненням для всесвіту гри слугували твори відомих письменників штибу Дугласа Адамса та Террі Прачетта, тож можете уявити градус гумору та абсурдності, інформує Gamerant.

Трейлер гри: дивіться відео

Відгуки про Deponia у Steam підтверджують, що гра варта того аби додати її у бібліотеку, адже 77% рецензій з майже 10 тисяч позитивні.

При цьому, задоволені користувачі відзначають головними чеснотами гри саме сюжет та візуал, трішки критикуючи головломки.

Отримати гру безплатно можна до 19:00 за київським часом 16 березня.

