З'явився перший тизер фільму Minecraft з Джейсоном Момоа, Джеком Блеком та зіркою Wednesday
Warner Bros. Pictures представила перший тизер довгоочікуваного фільму Minecraft. Фанати зануряться у кубічний світ, який зачарував мільйони гравців. Тизер, який триває понад хвилину, демонструє знакові кубічні ландшафти, об'єкти та істот, яких можна миттєво впізнати.
Під мелодію пісні The Beatles – Magical Mystery Tour, тизер знайомить глядачів з головними героями фільму – чотирма невдахами, які таємничим чином переносяться у всесвіт Minecraft через портал, інформує Games.
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У цьому дивному новому світі вони повинні об'єднатися зі Стівом, протагоністом гри, щоб запобігти знищенню всесвіту.
Стрічка має зірковий акторський склад:
- Джейсон Момоа,
- Джек Блек,
- Емму Майерс (фільм Wednesday),
- Даніель Брукс,
- Себастьян Юджин Гансен.
Тизер фільму "Майнкрафт": дивіться відео
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"Майнкрафт" вийде на екрани міжнародних кінотеатрів 4 квітня 2025 року. Фільм обіцяє оживити улюблену гру мільйонів геймерів, та продемонструвати їм світ під іншим кутом.