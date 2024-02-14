Трейлер GTA 6 блискуче відтворили у всесвіті Minecraft: захопливе відео

Один неймовірно талановитий Minecraft блогер створив відео у якому покадрово відтворив дебютний трейлер Grand Theft Auto 6, і результат його праці просто-таки вражає.

Шанувальник Minecraft ошелешив геймерську спільноту дивовижною версією трейлера GTA 6, зробленою у всесвіті кубічної пісочниці від Mojang.

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Перший трейлер довгоочікуваного продовження франшизи GTA став величезною подією в історії індустрії та побив чимало рекордів.

Відтоді найзатятіші шанувальники проєкту або досліджують кожен кадр ролика у пошуку цікавих деталей, або й узагалі відтворюють його в інших проєктах, як от Red Dead Redemption 2 чи навіть за допомоги конструктора LEGO.

, що трейлер GTA 6 спробували відтворити навіть гонщики з команди Hyundai Motorsport.

Тепер черга дійшла до Minecraft, у якому за справу взявся ютуб-блогер під ніком Boranium Art, відомий створенням коротких анімаційних роликів у стилістиці всесвіту гри.

Цього разу ентузіаст взявся за масштабний проєкт та впорався з ним просто блискуче, фактично ідеально відтворивши відомий ролик.

Трейлер GTA 6 у Minecraft – дивитися відео

Всього за день з моменту публікації відео набрало понад 20 тисяч переглядів, але ми прогнозуємо, що ця дивовижна робота здатна стати вірусною та отримати сотні тисяч, а то й мільйони переглядів.