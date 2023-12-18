"Джокер з Маямі" заявив про переслідування після трейлера GTA 6

Лоуренс Салліван більш відомий як "Джокер з Маямі" продовжує свою суперечку з Rockstar Games через персонажа трейлеру GTA 6, який на нього буцімто схожий. Американець запевняє, що після виходу трейлера він зазнав переслідувань.

Очевидно, погрози "Джокера з Маямі" залишилися поза увагою студії Rockstar. Тож чоловік намагається все більше розігрівати інтерес до цієї теми.

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Скандал "Джокера з Маямі" та GTA 6

Американець ще раніше заявив, буцімто Rockstar Games для трейлера гри використали його зовнішність. Щоб владнати суперечку, він запропонував студії виплатити йому до 2 мільйонів доларів.

Щоб бути ще більш схожим на персонажа з трейлера GTA 6, Лоуренс Салліван навіть змінив колір волосся. Тоді він заявив, що дає студії Rockstar 3 дні, погрожуючи судовим позовом.

Тепер чоловік стверджує, що після своїх звернень до розробника відеоігор він зазнав переслідувань. Втім, якихось деталей цього Лоуренс не навів.

Цього разу "Джокер з Маямі" дав Rockstar Games черговий дедлайн, щоб врегулювати суперечку. За його словами, через 48 годин після публікації відео він планує подати судовий позов.