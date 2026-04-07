Українські геймери перемогли російську пропаганду в Steam – Valve заблокували скандальну гру

З магазину відеоігор від Valve зникла пропагандистська гра, яка мала на меті викривити події перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виставивши ЗСУ злочинцями.

Схоже, що Valve почули реакцію користувачів платформи Steam та вирішили частково заблокувати російську відеогру, яка розповсюджує неправдиві факти про бої за Гостомельський аеропорт, інформує 24 Канал.

Gostomel Heroes не вийде в Steam?

На початку березня геймери в соцмережах забили на сполох щодо гри від російських розробників під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes.

У ній ЗСУ планували виставити антагоністами, а провал висадки та захоплення українського аеропорту зобразити "подвигом" та "блискучим штурмом".

Через це фанати віртуальних розваг розпочали своєрідний флешмоб, закликавши усіх скаржитися на гру в Steam, адже та порушує правила платформи.

Приєдналися до закликів і військові. Зокрема офіцер бригади "Рубіж" Андрій Отченаш зазначив, що українцям варто створювати свої відеоігри на тематику повномасштабного вторгнення аби показувати події правдиво.

Менш ніж за місяць старання геймерів дали свої плоди і пропагандистська гра про "гостомельських богатирів", як її назвали недолугі розробники, зникла з магазину Steam у нашому регіоні.

Себто проєкт став недоступним в Україні, але доступний в інших країнах.

Скриншот сторінки гри з використанням VPN

Це розчарувало українських геймерів, які закликають продовжувати скаржитися на гру, цього разу використовуючи VPN аби її й узагалі видалили з платформи.

