Майбутній сиквел однієї з найкращих інді-відеоігор отримає українську локалізацію

Розробники з американської студії Supergiant Games неабияк втішили геймерів новиною про те, що сиквел їх мегауспішного проєкту матиме українську локалізацію. Подробиці – у матеріалі.

Хоча українська мова програє у популярності десяткам інших як мова інтерфейсу Steam, розробники все ж побачили запит наших геймерів на наявність локалізації і у той час, як творці Hogwarts Legacy лише натякнули на її можливу появу, інша відома компанія уже офіційно потішила своїх українських шанувальників, повідомляє 24 Канал.

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Йдеться про інді-студію Supergiant Games, яка стала всесвітньовідомою завдяки мегауспішному "рогалику" Hades, що став однією з найкращих ігор 2020-21 років, отримавши чимало нагород.

Після анонсу сиквелу проєкту на TGA 2022, творці гри ледь не вляпалися в скандал, пов'язаний з відсутністю української в переліку майбутніх локалізацій, попри шалений інтерес до цього в обговоренні у Steam.

Трейлер Hades 2: відео

Завдяки дрібці праведного гніву від наших геймерів у соцмережах, розробники виправились та заявили, що таки додадуть в гру українську.

І ось тепер наявність української локалізації у Hades 2 офіційно підтверджено, адже інформація про це з'явилася на сторінці гри в Steam.

Українська на сторінці гри / Скриншот зі Steam

Отож, закликаємо усіх, кому прийшлася до смаку перша частина обов'язково додати Hades 2 в бажане, а потім й купити проєкт аби показати іншим розробникам як українські геймери цінують наявність своєї рідної мови в іграх.