Game Over: які компанії зі світу відеоігор вже підтримали Україну і наклали санкції на Росію

Серед численних санкцій проти Росії не обійшлося без великої кількості розробників відеоігор та компаній зі світу кіберспорту, які одноголосно засуджують злочинні дії країни агресора.

Поодинці геймери подекуди можуть бути токсичними та недоброзичливими, проте коли справа доходить до боротьби проти спільного ворога усі ці недоліки миттєво щезають.

Важливо "Не мовчи": представники українського кіберспорту звернулися до росіян

Саме так зараз поводяться і розробники відеоігор з усього світу, які масово доєднуються до санкцій проти Росії, чим висловлюють неабияку підтримку Україні.

Зокрема, про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Отож, станом на вечір 7 березня, жорстко засудили військове вторгнення Росії та дієво підтримали українців такі компанії зі світу відеоігор та кіберспорту:

Ubisoft – призупинили продаж ігор у Росії.

– призупинили продаж ігор у Росії. EA Games – зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі.

– зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі. Цифровий магазин Steam – обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги.

– обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги. Кіберспортивний холдинг WePlay Esports – почав блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. Також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.

– почав блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. Також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою. Цифровий магазин Epic Games – "зупиняє комерційні відносини" з Росією.

– "зупиняє комерційні відносини" з Росією. Гіганти ринку Rockstar Games та Activision Blizzard – припинили продаж ігор у Росії.

– припинили продаж ігор у Росії. CD Projekt Red – знімають із продажу свої ігри на території Росії та Білорусі, а їхній магазин GOG перестає обробляти платежі в рублях.

– знімають із продажу свої ігри на території Росії та Білорусі, а їхній магазин перестає обробляти платежі в рублях. Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть на змагання такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії.

по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть на змагання такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії. Компанія Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін.

відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін. Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена.

тимчасово заморожена. Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою.

призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою. NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.

розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events. Microsoft видалили Minecraft з AppStore та Google Play в Росії.

Час повертатися до реальності і виводити війська з України. А не ховатися у відеоіграх, – зазначає Федоров.

Від себе додамо, що такими темпами росіянам скоро залишиться бавитися лише у "вовка, що ловить яйця".

Щиро сподіваємося, що в такому разі у кінці гри їм покажуть не мультик, як у відомій легенді, а балет "Лебедине озеро", якщо ви розумієте про що ми.

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