Rockstar виділила цілу команду для розробки специфічного аспекту GTA 6

У мережі з'явилася інформація про те, що студія Rockstar виокремила цілу команду розробників для роботи над вельми специфічною частиною ігрового процесу довгоочікуваної Grand Theft Auto 6.

Геймерам вдалося знайти крупицю інформації про GTA 6 завдяки сторінці розробника у мережі Linkedin, повідомляє 24 Канал.

GTA 6 матиме унікальну систему розбиття скла?

Один з програмістів Rockstar оновив свій профіль у популярній соцмережі, додавши обов'язки, які він виконував під час роботи над Grand Theft Auto 6.

Зокрема, він зазначив, що працював над фоторежимом та системами рендерингу, але зацікавило геймерів далеко не це.

Серед іншого, ігророб "очолював роботу над системою процедурного розбиття скла транспортних засобів та об'єктів наступного покоління", повідомляє @GTAVI_Countdown у X.

Простіше кажучи, його завданням було забезпечити, щоб кожне розбите вікно, вітрина чи зеркало кожного разу розбивалося по-різному.

Цікаво, що невдовзі після розголосу, розробник "підчистив" опис посади, прибравши деталі, інформує @Urban_GTA_6.

Одначе, це не зупинило реакцію геймерів, які вже впевнені, що GTA 6 як мінімум стане грою десятиліття, якщо вже ціла команда працює лише над тим, щоб в ній гарно та унікально розбивалося скло.

Нарешті гра, де фізика розбитого скла настільки хороша, що я можу зіграти роль розчарованого тата після того, як моя дитина знову розбила двері патіо,

– пожартував користувач X @Cryptonic_1st.

Нагадаємо, що реліз GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S.

