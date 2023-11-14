Коли та що очікувати від GTA 6: все, що відомо про майбутню гру

Шанувальники серії Grand Theft Auto нарешті дочекалися моменту, коли Rockstar офіційно анонсувала майбутню гру GTA 6. На жаль, про саму гру досі відомо не так багато.

Для вас ми зібрали все, що станом на зараз відомо про майбутню гру. Детальніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Довгоочікуваний анонс

Про імовірність виходу GTA 6 шанувальники почали здогадуватися, мабуть, ще у 2013 році – одразу з виходом у світ її попередниці GTA 5. Втім, розробники обрали стратегію мовчання, якої дотримувалися протягом понад 10 років.

Своє мовчання студія Rockstar Games порушила 8 листопада. Розробники заявили, що покажуть трейлер наступної Grand Theft Auto вже на початку грудня 2023 року. До слова, саме в цей місяць студія відзначає свій 25 ювілей.

Ми в захваті від змоги розповісти вам, що на початку грудня ми покажемо перший трейлер наступної Grand Theft Auto,

– заявили розробники.

Точну дату публікації трейлера так і не повідомили. Втім, є обґрунтовані підозри, що довгоочікуваний відеоролик презентують на церемонії The Game Awards 2023, яка пройде в ніч із 7 на 8 грудня.

Коли може вийти GTA 6

Поки що жодної офіційної інформації про можливі терміни релізу Grand Theft Auto 6 немає. Можливо, дату виходу гри назвуть одразу після демонстрації першого трейлера.

Втім, поки що ми можемо відштовхуватися лише від термінів офіційного анонсу гри. Якщо Rockstar Games готова продемонструвати широкому загалу анонсу довгоочікуваної гри, отже її розробка вже перебуває на фінішній прямій.

Натомість студії ще потрібен час для проведення широкої (як це було з попередніми іграми) рекламної кампанії. Адже, нагадаємо, досі розробники дотримувалися режиму "інформаційної тиші" щодо майбутньої гри.

Враховуючи ці два фактори, найбільш імовірними термінами виходу гри може бути період кінця 2024 – початку 2025 років. Втім, поки що це лише припущення, а точні дати відомі лише Rockstar Games.

Що відомо про GTA 6

Досі головним джерелом інформації про те, чого очікувати від майбутньої гри Grand Theft Auto 6, був масштабний злив даних, датований вереснем 2022 року. Торік у мережу злили цілу низку відео з кадрами ранньої версії гри. Серед іншого, тоді стали відомими такі подробиці гри:

у GTA 6 буде двоє головних героїв – чоловік і жінка,

місце дії майбутньої гри – Vice City,

у грі буде ще більше надприродних явищ, ніж у попередніх частинах.

Хай там як, шанувальники франшизи вже зовсім скоро зможуть побачити офіційний трейлер майбутньої гри. Щиро сподіваємося, що в ньому Rockstar Games розкриє якомога більше подробиць про майбутню гру. Адже геймери очікують її вже понад 10 років.