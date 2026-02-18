Модери стисли GTA V до 2,5 гігабайт – як тепер виглядає гра

Шанувальники Grand Theft Auto 5 випустили модифікацію, яка стискає розмір гри у майже 50 разів. Що з цього вийшло – дізнайтеся у матеріалі.

З кожним роком відеоігри стають все масштабнішими та все "важчими", але це цілком виправдано, що доводить недавній експеримент геймерів, інформує 24 Канал.

Як GTA V виглядає у супер "стиснутому" варіанті?

Цьогоріч GTA V відсвяткує свій 12 день народження, але навіть через стільки часу після релізу гра залишається доволі вибагливою до заліза.

Зокрема, мова про жорсткий диск вашого ПК, на якому має бути вільно щонайменше 105 гігабайт.

Виправити цю прикру ситуацію взялися модери, які створили "рятівний" апдейт для гри, який зменшує її розмір до 2,5 гігабайт, видаливши все "зайве".

Під "зайвим", звісно, мається на увазі вся озвучка, текстури, місії та усе те, без чого гра не буде бодай якось функціонувати.

Ролик з результатами цієї затії став вірусним на сторінці internet hall of fame у соцмережі X.

"Стиснута" GTA 5: дивіться відео

Зрозуміло, що в такому вигляді культова пісочниця від Rockstar не виглядає як багатомільйонний блокбастер від світу відеоігор, але вона все ще працює.

Тож порт для PS2 теоретично був би можливим...,

– пожартував геймер Joshua Chapman.

Дехто навіть каже, що Cyberpunk 2077 на релізі виглядала практично так само як цей мод. Що ж, сподіваємось, що подібна доля не спіткає GTA 6.

