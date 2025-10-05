Нову карту Counter-Strike 2 було видалено лише через пару днів після виходу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Counter-Strike.net.

Витівка не вдалась?

В рамках оновлення від 1 жовтня в популярний шутер було додано кілька нових мап, створених спільнотою. Серед них опинилася арена під назвою Transit, розроблена для режиму "Другий пілот".

Карта переносила гравців до В'єтнаму, а її родзинкою був потяг, який курсував місцевістю та дозволяв міняти власну позицію аби зненацька з'явитися за спинами у суперників. Одначе, пробути у грі "новинці" судилося трохи більше як 48 годин.

Згодом Valve видалили мапу з Counter-Strike 2 без офіційного пояснення причини.

За розслідування швидко взялися геймери та зробили кілька вельми неприємних відкриттів.

Зокрема, як виявилося на мапі опинилося зображення кота з хітової інді-відеогри Stray, яке підпадає під "копірайт". Окрім того, файл з ним й узагалі містив расову образу у назві: "n**ga cat", повідомляє @Ozzny_CS2 у X.

На додачу фанати гри знайшли на карті численні посилання на різні шахрайські криптовалютні компанії.

Розробник Transit під ніком Rikuda висловив вибачення, водночас дорікнувши Valve, що ті й узагалі не мали допустити публікації мапи з файлом з такою назвою. Всі інші звинувачення він проігнорував, повідомляє Gamerant.

