Киберспортивная организация NAVI совместно с Visa объявила о запуске нового сезона Академии по Dota 2. Проект NAVI Visa Academy ищет талантливых игроков в возрасте до 18 лет, чтобы воспитать новое поколение профессионалов. Лучшие выпускники получат шанс присоединиться к молодежному составу NAVI Junior.

Какие требования к кандидатам и что их ждет?

NAVI Visa Academy открывает двери для игроков в Dota 2, которые мечтают о профессиональной карьере. Чтобы подать заявку, кандидат должен соответствовать двум ключевым критериям: быть в возрасте от 14 до 18 лет и иметь рейтинг 11 000 MMR или входить в топ-1500 лучших игроков своего региона. Позиция в игре значения не имеет, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.

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Эта инициатива является частью стратегии клуба по развитию молодых талантов. Участники, которые пройдут отбор, получат возможность тренироваться под руководством опытных наставников – тренеры про-уровня, сапорт-команда по физической подготовке и топовое оборудование в придачу. Главной целью академии является подготовка игроков к выступлениям на профессиональной сцене.

Как минимум один выпускник получит гарантированное место в составе NAVI Dota Junior, что является прямым путем к большому киберспорту. Трое выпускников CS Academy уже выступают на турнирах Tier 1.

Что такое NAVI Visa Academy?

NAVI Visa Academy – это совместный образовательно-киберспортивный проект украинской организации Natus Vincere и компании Visa. Академия ориентирована на поиск и развитие молодых талантов в дисциплинах Counter-Strike 2 (CS2) и Dota 2, предоставляя им реальный шанс построить профессиональную карьеру в киберспорте.

Академия создана для подростков в возрасте от 14 лет, которые имеют высокие рейтинги в игре. Весь процесс проходит в несколько этапов:

Онлайн-отбор.

Буткемп в офисе NAVI в Берлине (для CS2) или Киеве (для Dota 2). 10 лучших игроков приглашаются на двухнедельный тренировочный лагерь, где посещают теоретические лекции, участвуют в командных и индивидуальных тренировках и соревнованиях.

Интенсивная тренировка с опытными тренерами и менеджерами.

Финал, где определяют сильнейших.

Первый сезон NAVI Visa Academy стартовал в 2024 году, уже тогда было подано более 350 заявок – это свидетельствует о колоссальной заинтересованности среди украинской молодежи. По результатам академии уже сформированы команды NAVI Youth, тренерами которых стали известные профессионалы.

В 2025 году проект расширен и на Dota 2, где также действует четкая структура тренировок и отбора.

Участие бесплатное, а весь процесс финансируется партнерами.

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