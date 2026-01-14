Геймер показал как ARC Raiders выглядела бы от первого лица

Поклонник хитовой ARC Raiders сумел настроить игру так, чтобы она превратилась в шутер от первого лица. Как это выглядит узнайте в материале.

Многопользовательский хит от Embark является игрой от третьего лица и не имеет дополнительных режимов вида, однако это не остановило любознательных геймеров, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Интересно Почти pay to win: почему игроки Arc Raiders жалуются на неравные условия игры

Вид от первого лица в ARC Raiders – как это возможно?

Arc Raiders изначально создавалась разработчиками как игра от третьего лица, что видно буквально в каждом элементе игрового процесса: от перестрелок до передвижения и тому подобного.

Однако, недавно геймеры обнаружили возможность использовать консоль разработчиков, чтобы по-новому взглянуть на любимый проект.

Речь о пользователе Reddit под ником Short_Satisfaction_9, который нашел как включить вид от первого лица и поделился записью "обновленного" геймплея с широкой общественностью.

В итоге, ARC Raiders превратилась в совершенно другую игру. Угол обзора существенно уменьшился, что повысило опасность для игрока.

В то же время "арки" стали еще более угрожающими, а масштаб некоторых из них ощутился куда более монструозным.

ARC Raiders от первого лица: смотрите видео

К тому же вид от первого лица в шутере пестрит багами, что подтверждает, что он явно не планировался как нечто доступное игрокам.

В конце концов, разработчики уже убрали возможность вызова секретной консоли, так что испытать подобный опыт самостоятельно вряд ли удастся.

Впрочем, фанаты игры так и не пришли к согласию на счет увиденного.

Некоторые заявили, что ARC Raiders идеально подходит режим от третьего лица, другие же заинтересовались альтернативой и выразили надежду, что когда-то разработчики добавят вид от первого лица в игру как дополнительный режим или что-то в этом роде.

Что известно об ARC Raiders?