Впечатляющее обновление DOTA 2 существенно изменило игровой процесс

Valve наконец-то выпустила долгожданный патч 7.36 для DOTA 2, который вносит изменения в игровой процесс. К сожалению, нового героя мы снова не дождались, но разработчики добавили механики, которые существенно повлияют на бесконечную битву Dire и Radiant.

Отныне абсолютно каждый герой в игре будет иметь Грань и уникальные Врожденные способности. Пользователи уже сравнивают это обновление по масштабности с одним из предыдущих, которое называлось "Новые фронтиры" (патч 7.33).

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Врожденные способности

Врожденные способности дают героям дополнительные уникальные бонусы во время игры. Они являются заранее определенными для каждого героя и действуют постоянно. Как правило, они улучшают какую-то из обычных способностей, которые вы изучаете, когда повышаете свой уровень.

В некоторых случаях Врожденная способность означает, что вы получаете в самом начале одну из своих прокачиваемых способностей, но так же можете на первом уровне выбрать ше одну. В этом случае эта способность может прокачиваться на один уровень выше, чем обычно.

Некоторые врожденные способности дают герою уникальный эффект. Например, Faceless Void замедляет вражеские атакующие снаряды в радиусе действия, а Dawnbreaker открывает союзникам всю карту на несколько секунд, когда восходит солнце,

– объясняют Valve.

Фактически это своеобразная базовая способность, которая есть с вами автоматически уже на первом уровне и добавляется к той, которую вы сами выберете из списка прокачки.



Отображение Врожденной способности / Скриншот 24 Канала

Грани

Грани – это вариативные способности, которые вы выбираете самостоятельно на этапе выбора героя в матче.

Они всегда активны, а выбрать их можно только до начала матча, а не во время него, как это происходит с обычными способностями. При этом команда противника не будет знать, что вы выбрали, пока игра не начнется.

Большинство героев получили по две Грани, но у некоторых их три или даже пять. Вот несколько примеров того, какими могут быть эти грани:

Viper может выбрать между добавлением бонусов к ядовитой атаке или увеличением защитных баффов, пока он находится в Nethertoxin.

Wraith King может выбирать между вызовом скелетов или нанесением дополнительного урона от проклятия во время атаки.

Leshrac выбирает между восстановлением маны во время атаки и изменением Diabolic Edict таким образом, чтобы заклятие взрывалось быстрее, но не наносило урон зданиям.

Lone Druid может выбирать между улучшенным Spirit Link, что восстанавливает жизнь в обоих направлениях, и возможностью накладывать rue Form на Медведя-духа.



Грани в DOTA 2 / Скриншот 24 Канала

Сам патч имеет гораздо больше мелких обновлений, но эти являются наиболее заметными. Вероятно, изучение такого массива информации займет немало времени.