Game Over: какие компании из мира видеоигр уже поддержали Украину и наложили санкции на Россию

Среди многочисленных санкций против России не обошлось и без множества разработчиков видеоигр и компаний из мира киберспорта, единогласно осуждающих преступные действия страны агрессора.

В одиночку геймеры иногда могут быть токсичными и недоброжелательными, однако когда дело доходит до борьбы против общего врага, все эти недостатки мгновенно исчезают.

Важно "Не молчи": представители украинского киберспорта обратились к россиянам

Именно так ведут себя и разработчики видеоигр со всего мира, которые массово присоединяются к санкциям против России, чем выражают незаурядную поддержку Украине.

В частности, об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

По состоянию на вечер 7 марта, жестко осудили военное вторжение России и действенно поддержали украинцев такие компании из мира видеоигр и киберспорта:

Ubisoft – приостановили продажу игр в России.

– приостановили продажу игр в России. EA Games – остановили продажи своих продуктов в России и Белоруссии.

– остановили продажи своих продуктов в России и Белоруссии. Цифровой магазин Steam – ограничил для русских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги.

– ограничил для русских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги. Киберспортивный холдинг WePlay Esports – начал блокировать пользователей из России на турнирной платформе. Также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.

– начал блокировать пользователей из России на турнирной платформе. Также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке. Цифровой магазин Epic Games – "останавливает коммерческие отношения" с Россией.

– "останавливает коммерческие отношения" с Россией. Гиганты ринка Rockstar Games та Activision Blizzard – прекратили продажу игр в России.

– прекратили продажу игр в России. CD Projekt Red – снимают с продаж свои игры на территории России и Беларуси, а их магазин GOG перестает обрабатывать платежи в рублях.

– снимают с продаж свои игры на территории России и Беларуси, а их магазин перестает обрабатывать платежи в рублях. Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это значит, что организаторы не будут приглашать на соревнования такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие принадлежащие России клубы.

по CS:GO отстранил от участия все российские клубы. Это значит, что организаторы не будут приглашать на соревнования такие команды, как Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и другие принадлежащие России клубы. Компания Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок.

отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена.

временно заморожена. Amazon приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке.

приостановила работу над локализацией MMORPG New World на русском языке. NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.

разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events. Microsoft удалили Minecraft с AppStore и Google Play в России.

Пора возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх, – отмечает Федоров.

От себя добавим, что такими темпами россиянам скоро останется играть только в "волка, ловящего яйца".

Надеемся, что в конце игры им покажут не мультик, как в известной легенде, а балет "Лебединое озеро", если вы понимаете о чем мы.

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