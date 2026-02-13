В Норвегии можно бесплатно получить GTA 6, но придется родить ребенка
- Норвежский ритейлер Komplett предлагает бесплатную копию GTA 6 тем, кто родит ребенка в день релиза игры, 19 ноября 2026 года.
- Реклама акции появилась за девять месяцев до выхода игры, призывая геймеров не терять времени.
Норвежские геймеры будут иметь шанс получить копию долгожданной Grand Theft Auto 6 бесплатно, но для этого надо будет выполнить весьма специфическое условие, родив ребенка.
Сеть магазинов в Норвегии объявила об удивительно странной акции, которая может обеспечить геймерам бесплатную GTA 6, информирует IGN.
Как получить GTA 6 бесплатно?
Мир начинает сходить с ума в ожидании продолжения легендарной серии от Rockstar.
Например, крупный норвежский ритейлер электроники Komplett запустил маркетинговую кампанию, в которой обещает подарить экземпляр GTA 6 всем, кто родит ребенка в день релиза игры – 19 ноября 2026 года.
Появилась дерзкая реклама, кстати, ровно за девять месяцев до выхода проекта. Поэтому компания невербально призвала геймеров не терять время.
Для этого были созданы билборды с прозрачным намеком на интимную близость, которые теперь можно увидеть на улицах городов страны, включая Осло, сообщает YabaLeftOnline в X.
В странице в Instagram Komplett и вообще описывает идею рождения ребенка в день выхода GTA 6 как "лайфхак", намекая на возможность взять декретный отпуск и посвятить его не только новорожденному.
Последние новости о GTA 6:
Политик Джеймс Фишбек пообещал устроить 24-часовой марафон GTA 6 в резиденции губернатора Флориды, если победит на выборах.
Не светит туда попасть 35-летнему Роберту Риченсу из Оксфорда. Дело не в разных континентах, а в том, что он попал в тюрьму, получив пожизненное заключение и сожалеет лишь о том, что не поиграет в GTA 6.
Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал слухи о том, что Rockstar использует ИИ в разработке GTA 6.