Не только Токио – ветеран Rockstar рассказал в какие города разработчики хотели перенести действия GTA

Многолетний работник Rockstar вспомнил какие города серьезно рассматривались разработчиками как место действия новых частей серии Grand Theft Auto.

Бывший технический директор Rockstar вспомнил как компания размышляла над выводом бренда GTA на "международный уровень", рассматривая как место действия игр мегаполисы со всего мира, информирует 24 Канал со ссылкой на GamesHub.

Где могла оказаться GTA?

Оббе Вермей работал над несколькими ныне классическими частями серии GTA. И хотя он уже давно не является частью компании, разработчик довольно часто делится интересными историями со времен, проведенных в Rockstar.

На этот раз он вспомнил какие международные локации могли стать ареной событий игр серии. В частности, ближе всего к воплощению в жизнь подошла японская "версия" проекта, сообщает Dexerto.

В декабре 2003 года Take-Two Interactive даже зарегистрировали торговую марку GTA: Tokyo. Однако, трудности с командировкой команды в Японию на длительный период для изучения города и его культурных нюансов сделали проект трудным в создании и в конце концов он был отменен.

Вместе с тем, японский мегаполис был не единственным вариантом выхода GTA на международную арену.

У нас были идеи относительно игр GTA в Рио-де-Жанейро, Мо**ве и Стамбуле. Токио почти стало реальностью. Другая студия в Японии собиралась это сделать, взять наш код и сделать GTA: Tokyo. Но в конце концов этого не произошло,

– вспомнил Вермей.

По словам Оббе, студия каждый раз решала идти проверенным путем и делать "то, что хорошо знает" и поэтому каждая новая GTA оставалась в пределах США.

Америка является фактически эпицентром западной культуры, поэтому все знают эти города, даже те, кто там не был. У всех есть определенный образ этих городов в сознании,

– говорит разработчик.

И в этом действительно есть доля истины, кроме того, с годами GTA стала своеобразным символом США и сейчас довольно сложно представить этот проект в другом сеттинге.

