Блогерша примерила образ самой "горячей" персонажки Dispatch, для которой она была референсом
- Фитнес-блогер LeanBeefPatty выполнила косплей на персонажку Malevola из игры Dispatch, которая была частично вдохновлена ее внешностью.
- Косплей собрал более 340 тысяч лайков в Instagram, а поклонники высказали много комплиментов, несмотря на ее скромную оценку собственной работы.
Известная фитнес-блогерша сделала косплей на одну из самых импозантных персонажек игры Dispatch, внешность которой частично была вдохновлена ею самой.
Dispatch стала успешной среди прочего именно из-за своих харизматичных персонажей, каждый из которых кроме собственной истории также имеет неповторимый внешний вид, информирует 24 Канал со ссылкой на metacritic.
Геймерские сердца растаяли от зажигательного косплея блогера?
Каждый из героев имел собственные источники вдохновения, некоторые из которых разработчики раскрыли в недавних интервью.
В частности, в разговоре с IGN арт-директор игры Дерек Страттон признал, что выточенное тело фитнес-блогерши LeanBeefPatty, вместе с культовой рекламой Pepsi начала 90-х, с актрисой Синди Кроуфорд, стали главным вдохновением для дизайна адской Malevola.
Разработчик поделился источником вдохновения: смотрите видео
Блогерша проявила благодарность за такое чествование и порадовала поклонников игры косплеем на героиню, который за считанные дни собрал более 340 тысяч лайков в Instagram.
Какая огромная честь быть референсом в создании персонажки Malevola из Dispatch (вместе с Синди Кроуфорд). Большое спасибо!,
– написала LeanBeefPatty.
Косплей девушки: смотрите видео
Хотя сама блогерша назвала свой косплей "посредственным", поклонники игры заполонили комментарии к посту, рассыпавшись в комплиментах.
Что известно о Dispatch?
Супергеройская игра соединила жанр интерактивного кино с "офисным симулятором" и стала настоящим хитом в Steam, продавшись тиражом в 1 миллион копий всего за 10 дней.
Неслыханный успех позволил Dispatch попасть в список самых рейтинговых видеоигр 2025 года, по версии геймеров.
Создатели игры уже работают над вторым сезоном проекта, хотя сначала даже не рассматривали такую возможность.