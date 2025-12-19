Блогерша примерила образ самой "горячей" персонажки Dispatch, для которой она была референсом

Известная фитнес-блогерша сделала косплей на одну из самых импозантных персонажек игры Dispatch, внешность которой частично была вдохновлена ею самой.

Dispatch стала успешной среди прочего именно из-за своих харизматичных персонажей, каждый из которых кроме собственной истории также имеет неповторимый внешний вид, информирует 24 Канал со ссылкой на metacritic.

Геймерские сердца растаяли от зажигательного косплея блогера?

Каждый из героев имел собственные источники вдохновения, некоторые из которых разработчики раскрыли в недавних интервью.

В частности, в разговоре с IGN арт-директор игры Дерек Страттон признал, что выточенное тело фитнес-блогерши LeanBeefPatty, вместе с культовой рекламой Pepsi начала 90-х, с актрисой Синди Кроуфорд, стали главным вдохновением для дизайна адской Malevola.

Разработчик поделился источником вдохновения: смотрите видео

Блогерша проявила благодарность за такое чествование и порадовала поклонников игры косплеем на героиню, который за считанные дни собрал более 340 тысяч лайков в Instagram.

Какая огромная честь быть референсом в создании персонажки Malevola из Dispatch (вместе с Синди Кроуфорд). Большое спасибо!,

– написала LeanBeefPatty.

Косплей девушки: смотрите видео

Хотя сама блогерша назвала свой косплей "посредственным", поклонники игры заполонили комментарии к посту, рассыпавшись в комплиментах.

