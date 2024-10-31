Украинцы достигли первых результатов на DreamLeague, но это не спасает команду Palianytsia

Четвертый день DreamLeague Season 24 прошел почти так же, как и предыдущий, за исключением того, что украинская команда Palianytsia наконец-то выиграла свою первую карту. Вот как это было.

Детали четвертого дня DreamLeague S24

Это был заключительный день группового этапа 24-го сезона DreamLeague. Теперь определились все участники второго этапа турнира по Dota 2, который разыгрывает один миллион долларов среди 16 команд, пишет CyberScore.

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В группе A лидером стала PARIVISION. Она разместилась на первом месте таблицы, выиграв встречу с Nigma Galaxy (2:0) и сыграв в ничью (1:1) с Team Liquid. Второе место удерживает Team Liquid, которая, помимо поединка с PARIVISION, противостояла Xtreme Gaming, добыв ничью (1:1). Третье и четвертое места забрали Xtreme Gaming и BetBoom Team.

Команды Gaimin Gladiators, AVULUS, Nouns и Nigma Galaxy выбывают из турнира.

Группа B показала следующие результаты:

Team Falcons со значительным отрывом возглавили группу B, закончив этап лишь с двумя потерянными картами.

За ними следуют Tundra Esports и Team Waska.

Далее разместилась Team Spirit с девятью выигранными картами.

Из турнира выбыли Talon Esports, Azure Ray, Heroic и Palianytsia.

Игра Palianytsia

На четвертый день турнира Palianytsia наконец-то выиграла одну карту, играя против Heroic. Команда сделала 71 убийство против 56 у соперников.

К сожалению, этого совсем недостаточно, чтобы пройти дальше и побороться за главный приз.

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