Вот несколько рекордов, которые были установлены в течение The International 2024

The International 2024 закончился, и мы можем наконец-то подводить итоги и вспоминать выдающиеся моменты самого масштабного турнира в мире Dota 2. Сегодня говорим о нескольких интересных рекордах, которых достигла команда Team Liquid, победитель соревнований.

Рекорды и достижения

Как мы уже писали ранее, Team Liquid победила Gaimin Gladiators в большом финале со счетом 3-0. Это был тринадцатый турнир серии The International и он принес несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание, пишет Games 24.

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Team Liquid стала первой командой, которая не проиграла ни одной карты за весь плей-офф The International.

Neta 33 Shapira стал первым игроком, который дважды выиграл The International, при этом каждый раз играя за разные команды.

Майкл miCKKe Vu, Самуэль Boxi Svahn и Айдин iNSaNiA Sarkohi стали игроками, которые дольше всех играли вместе и в конце концов выиграли The International.

iNSaNiA стал самым возрастным чемпионом The International, победив в возрасте 30 лет.

Team Liquid стала первой организацией, которая выиграла два TI абсолютно разными составами.

Еще несколько интересных фактов об уже завершенном TI:

Gaimin Gladiators впервые за 7 гранд-финалов проиграли Team Liquid.

Gaimin Gladiators стали первой командой, которая проиграла два гранд-финала на The International со счетом 0:3, также два года подряд.

На этом The International впервые в истории ни одна китайская команда не смогла пробиться в топ-4 или выше.

За последние 5 лет Михал Nisha Янковский занимал 1, 2, 3, 3, 4 и 5-6 места на The International.

Сколько зрителей смотрели финал

Как пишет GameInside, ссылаясь на аналитический сервис Esports Charts, матчи The International 2024 суммарно сгенерировали более 54,2 миллиона часов просмотра.

Среднее количество зрителей на стримах составило 463,8 тысячи, а пиковый онлайн достиг отметки в 1,43 миллиона человек .

. Самым популярным матчем The International 2024 стал гранд-финал между Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Эта статистика не учитывает китайские стриминговые платформы, которые не публикуют количество зрителей на своих трансляциях.

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По всем параметрам турнир в Копенгагене немного уступил прошлогоднему чемпионату мира в Сиэтле.

Напомним, The International 2024 проходил с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. На чемпионате соревновались 16 команд. Призовой фонд мероприятия составил более 2 миллионов долларов.