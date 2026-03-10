В Steam дарят игру с крутым визуальным стилем от создателей худшей игры 2023 года

На платформе Steam геймеры могут бесплатно добавить в собственную библиотеку приключенческую головоломку с крутым визуальным стилем и положительными отзывами.

Прямо сейчас в Steam можно совершенно бесплатно получить интересную приключенческую игру от несколько скомпрометированных разработчиков, сообщает 24 Канал.

Бесплатная игра от авторов главного провала 2023 года?

В 2012 году компания Daedalic Entertainment еще не была известна фиаско, которым в 2023 стала ее игра The Lord of the Rings: Gollum.

Тогда студия выпустила интересный проект в жанре "point-and-click", который выделялся за счет своего яркого визуального стиля и комедийного сюжета.

У Deponia игроки должны помочь главному герою, простому пареньку Руфусу, "завоевать девушку с небес". Попутно он, конечно, также должен спасти планету.

Вдохновением для вселенной игры служили произведения известных писателей типа Дугласа Адамса и Терри Прачетта, поэтому можете представить градус юмора и абсурдности, информирует Gamerant.

Трейлер игры: смотрите видео

Отзывы о Deponia в Steam подтверждают, что игра стоит того чтобы добавить ее в библиотеку, ведь 77% рецензий из почти 10 тысяч положительные.

При этом, довольные пользователи отмечают главными достоинствами игры именно сюжет и визуал, немного критикуя главломки.

Получить игру бесплатно можно до 19:00 по киевскому времени 16 марта.

