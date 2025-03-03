Steam установил новый рекорд: самый большой онлайн в истории платформы

Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam зафиксировал новый исторический рекорд по количеству одновременно активных пользователей. Это произошло на фоне выхода Monster Hunter Wilds, фэнтезийного экшена от Capcom, вызвавшего значительный интерес среди игроков.

Еще в конце прошлой недели, 23 февраля, официальные и неофициальные источники сообщали о 39,9 миллионах одновременных пользователей. Однако уже 2 марта в 16:00 (по киевскому времени) платформа впервые пересекла отметку в 40 миллионов, сообщает 24 Канал.

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Точный показатель достиг 40 263 966 человек. По данным SteamDB, это число даже было немного больше – 40 270 997 пользователей.

Кроме общего рекорда Steam также обновил показатель максимального количества пользователей, которые одновременно играли в игры. Этот показатель достиг 12,7 миллиона человек, что превысило предыдущий рекорд в 12,5 миллиона, установленный в августе.

На момент установления рекорда самыми популярными играми были:

Counter-Strike 2 – 1,75 миллиона игроков

– 1,75 миллиона игроков Monster Hunter Wilds – 1,35 миллиона

– 1,35 миллиона PUBG: Battlegrounds – 820 тысяч

– 820 тысяч Dota 2 – 650 тысяч

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Для сравнения: отметку 20 миллионов Steam преодолел менее, как пять лет назад, в марте 2020-го, а 30 миллионов – осенью 2022-го.