Мы все ошибались насчет нового дополнения для The Witcher 3: CD Projekt уточнила его масштабы

CD Projekt Red официально подтвердила выход третьего крупного дополнения к своей культовой ролевой игре The Witcher 3: Wild Hunt, которое получило название "Songs of the Past". Впоследствии разработчики вышли к своей аудитории с комментарием, чтобы опровергнуть распространенную ошибку. Хотя большинство СМИ использовало термин "DLC", студия теперь говорит, что это не те масштабы.

Чего ждать от возвращения легенды?

Релиз запланировали на 2027 год – ровно через 12 лет после выхода оригинальной игры и через 11 лет после появления второго расширения Blood and Wine. Новое приключение снова предложит игрокам роль профессионального охотника на чудовищ Геральта из Ривии на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, о чем сообщает издание IGN.

Смотрите также Геральт возвращается раньше: CDPR анонсировала дополнение для The Witcher 3 и немного плохих новостей

В профессиональной среде и среди сообщества игроков возникла дискуссия относительно того, можно ли считать этот контент DLC. Но представители CD Projekt Red настойчиво просят использовать термин "расширение", поскольку масштаб проекта значительно превышает стандартные небольшие обновления.

Чтобы внести ясность: это не DLC. Это расширение. Знаете почему? Потому что мы делаем расширения – большие, массивные, монструозные! Мы не делаем DLC, а когда делаем, то раздаем их бесплатно,

– прокомментировал ассоциированный игровой директор Cyberpunk 2 Павел Саско.

Это мнение поддержал и менеджер по связям с общественностью Марцин Лукашевский, который объяснил, что для студии DLC – это бесплатные мелочи вроде новых костюмов. Расширения же являются полноценным куском игры с десятками часов геймплея, новым сюжетом и персонажами.

Особый интерес вызывают первые сюжетные подсказки, которые разработчики оставили на официальных артах. Внимательные поклонники заметили, что на картинке Геральт держит новый меч с необычной изогнутой гардой. Детальный анализ показал, что ножны этого оружия почти идентичны мечу Цири – "Ласточке", который мы видели в материалах к The Witcher 4.

Это фактически подтверждает ранние теории о том, что Songs of the Past будет посвящена теме передачи эстафеты от Геральта к его преемнице. Таким образом, дополнение должно стать мостиком к следующей части франшизы – The Witcher 4, где главной героиней, вероятно, станет именно Цири.

Сюжетные зацепки также указывают на важное событие в мире "Ведьмака" – ночь Беллетейн. Этот праздник весны и плодородия имеет большое значение для литературного первоисточника Анджея Сапковского, ведь именно во время празднования Беллетейна Геральт неоднократно встречал Йеннефер и в конце концов решил принять свое предназначение, связанное с Цири.

Разработчики призывают фанатов внимательнее изучать поэзию и иллюстрации, которые они публиковали ранее, ведь там скрыто еще больше ответов на вопросы о предстоящем приключении.

Songs of the Past будет соответствовать тому, к чему вы привыкли в Blood and Wine, и тому, чего вы ожидаете от нас, когда мы создаем расширение. Это именно расширение, давайте проясним это,

– заявила старший менеджер по связям с общественностью Лора Бейтцель.

Несмотря на такой поздний релиз для игры одиннадцатилетней давности, популярность третьего "Ведьмака" только растет. Последние финансовые отчеты свидетельствуют, что общие продажи игры достигли 65 миллионов копий.

Кроме нового расширения, студия продолжает работу над поддержкой кроссплатформенных модификаций и планирует добавить новые карты для "Гвинта". Параллельно CD Projekt Red реализует амбициозный шестилетний план, который включает выпуск трех частей новой саги о ведьмаках, хотя релиз четвертой игры состоится не ранее 2027 года.

В то же время фанатам Cyberpunk 2077 придется ждать дольше: сиквел под кодовым названием Orion появится только после 2030 года.

Смотрите также The Witcher 4 сохранит ценную особенность, за которую мы все так любим третью часть

А вот The Witcher 4 может вообще не получить никаких дополнений и расширений

Во время недавнего отчета перед инвесторами общий генеральный директор компании Михал Новаковский ответил на вопрос о возможности создания дополнений для будущей саги. Он выразил сомнение в том, что студия сможет выделить ресурсы на дополнительный контент, учитывая плотный график релизов основных игр. Об этом пишет издание GamesRadar.

Как вы упомянули в вопросе, планы довольно амбициозные. В частности, речь идет о выпуске трех игр о Ведьмаке в течение шестилетнего периода. Честно говоря, нам было бы трудно добавить дополнения к будущей трилогии. Это то, где мы находимся здесь и сейчас в этом конкретном вопросе,

– прокомментировал Новаковский.

Для сравнения, предыдущая часть серии, "The Witcher 3: Wild Hunt", получила многочисленные мелкие дополнения и два масштабных сюжетных расширения. Оригинальная игра вышла в мае 2015 года, первое дополнение "Hearts of Stone" появилось уже в октябре 2015 года, а легендарное "Blood and Wine" – в мае 2016 года. Такой темп позволил студии поддерживать интерес к игре в течение длительного времени, а дополнения часто называют вершиной творчества разработчиков благодаря их глубине и качеству сюжета.

Несмотря на успех предыдущих расширений, новая стратегия CD Projekt Red фокусируется на более быстром выпуске полноценных частей саги. Если разработчики придерживаются своего плана (хотя в геймдеве планы часто меняются), игрокам не придется ждать десятилетиями новых приключений. Это ставит фанатов Ведьмака в более выгодное положение по сравнению, например, с ценителями серии "The Elder Scrolls", которые ждут новые части годами.