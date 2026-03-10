Valve может "влететь" на миллионы долларов из-за нового иска в Британии

Valve столкнулась с очередным серьезным юридическим вызовом. На этот раз претензии касаются не только рыночной монополии или внутриигровых покупок, а сферы, которая ранее оставалась в тени. Британская организация PRS for Music инициировала процесс, который ставит под сомнение легальность распространения контента на самой популярной цифровой площадке мира.

В чем обвиняют Valve?

Британская организация PRS for Music, занимающаяся правами композиторов, авторов песен и музыкальных издателей, официально начала судебное преследование корпорации Valve. Основная претензия заключается в том, что платформа Steam с момента своего основания якобы никогда не имела соответствующих лицензий на использование музыкальных произведений, которые входят в состав игр, продаваемых через этот сервис, пишет IGN.

Смотрите также Valve раскрыла статистику Steam: 100 эксабайтов загрузок и 42 миллионов игроков онлайн

Представители PRS отмечают, что даже если Valve не является разработчиком или издателем таких известных серий, как Grand Theft Auto, FIFA (EA FC) или Forza Horizon, сам факт предоставления доступа к музыке через цифровые загрузки и стриминг в рамках игр требует отдельного разрешения.

В Великобритании законодательство разграничивает лицензию на использование трека при разработке игры и лицензию на его дальнейшее распространение через интернет-магазины. Согласно позиции PRS, игровые платформы должны иметь такую же лицензию General Entertainment Online Licence, которую уже используют сервисы Disney+, Netflix или Xbox для распространения развлекательного контента.

Сейчас организация настроена решительно: судебный процесс будет продолжаться, пока Valve не согласится на конструктивный диалог и не получит необходимые разрешения, которые должны покрывать использование музыки как в прошлом, так и в будущем.

Кто такие PRS?

Эта ситуация является особенно тревожной для Valve, поскольку PRS for Music известна своей жесткой политикой защиты прав:

В прошлом организация даже требовала оплату за публичное исполнение музыки от женщины, которая включала радио для своих лошадей.

Организация также угрожала штрафами продавщице, которая просто пела себе под нос во время раскладывания товаров на полках.

Представители PRS подчеркивают, что качественные видеоигры невозможны без хороших саундтреков, поэтому создатели музыки заслуживают справедливого вознаграждения за свой вклад.

Плохие дни для Valve

Музыкальный скандал – лишь часть юридического шторма, накрывшего компанию Гейба Ньюэлла. 9 марта 2026 года против Valve был подан еще один коллективный иск в США от имени потребителей. Юридическая фирма HBS Law обвиняет компанию в сознательном проектировании платформы для азартных игр, которая приносит владельцам огромные прибыли, пишет TheGamer.

Истцы утверждают, что система лутбоксов в Steam использует те же психологические триггеры, что и игровые автоматы в казино, включая непредсказуемые графики вознаграждений, иллюзию близкой победы и круглосуточную доступность.

Основатель HBS Law Стив Берман отметил, что ситуация выглядит особенно вопиющей, поскольку Valve было известно об участии несовершеннолетних в таких транзакциях. Вместо того, чтобы внедрить эффективные механизмы проверки возраста или родительского контроля, компания якобы намеренно настроила систему так, чтобы изымать больше денег у детей. Теперь юристы требуют от Valve прекратить незаконные игорные операции и выплатить компенсации в тройном размере.

Эти иски дополняют и без того длинный список юридических проблем: