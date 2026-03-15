Убеги, пока не наложил в штаны – кооперативный хоррор завирусился в сети из-за странной механики

Инди-хоррор под названием "We Gotta Go!" стал популярным в соцмедиа благодаря забавному трейлеру и уникальной концепции. Больше об игре – в материале.

Кооперативный хоррор от FuzzyBot предложит геймерам попробовать выжить в таинственном поместье при весьма специфических условиях, сообщает 24 Канал.

"We Gotta Go!" станет следующим хитом в Steam?

Инди-игрушка поместит компанию до 4 человек в жуткое поместье, населенное кучей призраков и других опасностей.

При этом каждый раз локация будет другой, ведь игра будет иметь процедурную генерацию среды.

Целью же будет не просто выжить, но и не "наложить в штаны" от страха, ведь в "We Gotta Go!" будет уникальная механика – "кишечный счетчик".

Страх, стресс и плохие бурито приближают ваш кишечник к катастрофе. Тщательно управляйте своим кишечником – лучше выбирайте еду, пукайте, чтобы снять давление, и делайте многое другое, прежде чем вы превратитесь в кучу какашек,

– говорится в описании проекта в Steam.

Трейлер игры: смотрите видео

Чтобы успешно покинуть поместье, нужно будет отыскать единственный и спасительный во всех смыслах туалет.

Многие геймеры в соцсетях уже пророчат "We Gotta Go!" звание следующего кооперативного хита и представляют как их любимые стримеры будут собираться и играть в нее вместе.

Concord стоил 200 миллионов долларов и достиг пика в 697 игроков в Steam. "Ты умрешь и вернешься как какашка за которую можно играть" имеет 1400 лайков перед выходом,

– подчеркнул пользователь X @maxdeploy.

Сбудется ли это увидим в скором времени, ведь странная игрушка должна выйти уже 14 апреля 2026 года. А пока что, на платформе от Valve доступна ее демоверсия.

