У Норвегії можна безплатно отримати GTA 6, але доведеться народити дитину

Норвезькі геймери матимуть шанс отримати копію довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 безплатно, але для цього треба буде виконати вельми специфічну умову, народивши дитину.

Мережа магазинів у Норвегії оголосила про напрочуд дивну акцію, яка може забезпечити геймерам безплатну GTA 6, інформує IGN.

Як отримати безплатну GTA 6?

Світ починає сходити з розуму в очікуванні продовження легендарної серії від Rockstar.

Наприклад, великий норвезький ритейлер електроніки Komplett запустив маркетингову кампанію, в якій обіцяє подарувати примірник GTA 6 усім, хто народить дитину в день релізу гри – 19 листопада 2026 року.

З'явилася зухвала реклама, до речі, рівно за дев'ять місяців до виходу проєкту. Тож компанія невербально закликала геймерів не гаяти час.

Для цього було створено білборди з прозорим натяком на інтимну близькість, які тепер можна побачити на вулицях міст країни, включно з Осло, повідомляє YabaLeftOnline у X.

У сторінці в Instagram Komplett й узагалі описує ідею народження дитини в день виходу GTA 6 як "лайфхах", натякаючи на можливість взяти декретну відпустку та присвятити її не лише новонародженому.

