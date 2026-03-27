Стало известно когда на Xbox наконец появится одна из лучших игр 2025 года

После долгого ожидания владельцы консолей Xbox уже совсем скоро смогут оценить видеоигру, которая просто таки влюбила в себя огромное количество геймеров в 2025 году.

Когда Dispatch выйдет на Xbox?

Нарративная видеоигра Dispatch разорвала все чарты Steam после своего релиза.

Проект, создан выходцами из студии Telltale Games, рассказывает о команде супергероев, набранную из бывших злодеев. Игрокам выпадает шанс примерить на себя роль диспетчера центра экстренной супергеройской помощи.

Правда в игровом процессе, менеджмент коллективом несколько отходит на второй план, ведь наибольшим достоинством Dispatch является хорошо прописанные харизматичные персонажи и отношения с ними главного героя.

Игра разделена на 8 эпизодов, а выбор, который делают игроки во время прохождения имеет конкретные последствия "серия" от "серии", поэтому это только усиливает погружение в историю.

Все это принесло игре огромную популярность, рекордные оценки и многочисленные награды, среди которых трофей Steam Award 2025 за выдающийся сюжет, информирует Steam.

Оценка проекта от геймеров на metacritic говорит сама за себя – 8.9 з 10.

Единственным недостатком Dispatch можно назвать то, что проект до сих пор не появился на Xbox.

Однако, ожидание владельцев этих консолей закончится совсем скоро, ведь 26 марта на Xbox Partner Preview 26 разработчики из AdHoc Studio подтвердили, что релиз Dispatch на Xbox состоится уже летом 2026 года.

На других платформах Dispatch выходил в два эпизода в неделю, что заставляло геймеров кусать локти в ожидании продолжения, поэтому здесь владельцы Xbox несколько выигрывают, ведь смогут пройти всю историю сразу.

