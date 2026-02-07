Что будет если одновременно запустить 168 файеров – игрок ARC Raiders ошарашил геймеров
- Фанат ARC Raiders запустил 168 сигнальных ракет одновременно, чтобы поразить других игроков на сервере.
- Этот эксперимент создал эффектную стену из огня в многопользовательском шутере от Embark.
Один из поклонников хитовой ARC Raiders нашел чем удивить геймеров, одновременно запустив невероятное количество сигнальных ракет.
Фанат ARC Raiders провел интересный эксперимент, который безусловно сбил с толку других игроков на его сервере, сообщает 24 Канал.
Самый большой фейерверк в ARC Raiders?
В хитовом многопользовательском шутере от Embark существует механика, которая оповещает всех игроков на сервере о смерти рейдеров.
Когда кто-то "умирает", в небо выпускается красная сигнальная ракета. Поэтому другие игроки могут знать, что локацию откуда она взлетела, следует обходить стороной или же наоборот – направляться туда и попытаться поживиться на теле погибшего.
Интересно, что среди предметов для крафта есть тот самый красный фаер, который рейдеры могут запускать удаленно чтобы симулировать смерть и привлечь соперников в ловушку или просто развлечься, информирует arcraiders.wiki.
Второй вариант выбрал пользователь Reddit под ником 81nmlsbucko.
Вместе с друзьями он решил попробовать запустить одновременно как можно больше сигнальных ракет чтобы просто посмотреть что из этого получится.
В конце, геймерам удалось одновременно поднять в небо 168 красных файеров, которые образовали неповторимую стену из огня.
Эксперимент игроков: смотрите видео
Весьма интересно было бы узнать как на это зрелище отреагировали игроки, которым посчастливилось быть на сервере в это же время.
